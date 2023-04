L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha completat amb èxit el primer trasplantament pulmonar completament robòtic del món. A més, ha creat un nou sistema d'extracció del pulmó malalt i d'introducció del nou. La tècnica, que es va dur a terme al febrer amb un pacient de 65 anys, és molt menys invasiva i disminueix notablement les complicacions postoperatòries.

Una nova tècnica menys invasiva L'operació de trasplantament de pulmó és una de les cirurgies més complexes que existeixen, perquè té un abordatge molt agressiu i pot tenir diverses complicacions postoperatòries diverses. Per dur a terme el trasplantament, cal fer una gran obertura a sota el tòrax i separar les costelles, creant una ferida molt gran que pot infectar-se fàcilment. S'ha dut a terme amb el robot Da Vinci i una nova via d'accés menys invasiva pel pacient Vall d'Hebron És per això, que el doctor Albert Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha explicat que fa temps que pensen a utilitzar una altra tècnica menys invasiva pel trasplantament. Així doncs, la nova metodologia ja es feia servir en pacients amb càncer de pulmó i permet fer només una petita incisió sota l'estèrnum per on entrar i treure el pulmó. "És una ferida que tanca amb facilitat, molt més segura i que en aquest primer pacient pràcticament no ha produït dolor", celebra el doctor Jauregui. Gràcies a l'elasticitat de la pell de l'estèrnum, és més fàcil introduir l'òrgan nou, que s'ha de desinflar a quiròfan perquè pugui entrar. D'altra banda, s'han de fer petites incisions extres als costats de la caixa toràcica per poder introduir les càmeres 3D i els quatre braços del robot amb què el cirurgià opera el pacient.

Sense dolor i una recuperació més curta El Xavier és un home de 65 anys a qui van diagnosticar fibrosi pulmonar l'any 2007 i per la qual va anar perdent capacitat respiratòria de manera molt lleu. Per la seva condició, però, només necessitava el trasplantament d'un pulmó, fet que el convertia en un candidat perfecte per aquesta operació innovadora. 01.34 min L'Hospitall Vall d'Hebron realitza el primer trasplantament pulmonar completament robotitzat amb una nova via d'accés Després de l'operació, el Xavier ha explicat que està encantat amb l'operació, perquè el nivell de dolor ha sigut zero: "Estic content perquè tinc un òrgan que funciona, i encantat amb el tracte de tots els professionals". Aquesta nova tècnica permet reduir les complicacions postoperatòries, ja que la mida de les ferides és molt més petita i, per tant, té menys possibilitat d'infecció. En el cas del Xavier, només va necessitar paracetamols per sobrepassar el dolor i la rehabilitació va ser molt ràpida, expliquen els doctors.

Vall d'Hebron, referent mundial L'Hospital Vall d'Hebron ha pogut realitzar aquesta tècnica pionera gràcies a l'experiència de l'hospital i dels seus professionals en trasplantaments d'aquest tipus. El programa de trasplantament de Vall d'Hebron és el de més activitat de tot l'Estat Espanyol, i forma part dels 10 hospitals amb més activitat del món. Només l'any passat, es van realitzar 107 trasplantaments, que se sumen als més de 1.500 que han fet des dels anys 90. L'Hospital Vall d'Hebron supera els 1.000 trasplantaments pediàtrics en 41 anys Per aquesta raó, els doctors i professionals de l'Hospital creuen que tenen la "responsabilitat de ser pioners". La robotització completa és un fet totalment innovador i una fita internacional, ja que l'únic precedent va ser a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, on la robotització va ser parcial. El conseller de Salut, Manuel Balcells, ha destacat, a més, que la nova tècnica d'incisió és un orgull i situa la Vall d'Hebron com a "referent internacional".