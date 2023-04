Primer trasplantament pulmonar completament robòtic al món

L'hospital Vall d’Hebron ha fet el primer trasplantament pulmonar completament robòtic del món. A més, ho ha fet amb una nova via d’accés que ha permès evitar obrir el tòrax. De moment es farà en pacients seleccionats. L'objectiu de l'equip de cirurgia toràcica era reduir el dolorós post-operatori i les possibles complicacions. Quan es realitza un trasplantament de pulmó cal fer una gran incisió per obrir el pit i separar les costelles. Els metges buscaven com evitar-ho.