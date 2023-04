Els secrets de l'entrevista de Marc Giró a Pere Aragonès al 'LateXou'

Marc Giró ens revela tots els detalls de com va anar l'entrevista al president de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès al programa LateXou de RTVE Catalunya. El periodista diu que va veure "molt bé" al líder del Govern català: "Estem revistant a qui estem demanant entrevistes", ha dit Giró, que no comptava que acceptés participar-hi.

En una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, ha destacat que Aragonès va passar per totes les dinàmiques del programa, fent el gag inicial a l'ascensor, l'entrevista i una prova final: "Un cop va dir que sí, va pringar", ha dit el presentador del late night de la casa, que s'emet els diumenges a la nit.

Giró ha defensat que l'entrevista no apareguessin temes sobre l'actualitat política, sinó que fos més personal i divertida. "Si li arribo a preguntar pel pacte de claredat, no sabia ni per on preguntar. No estic d'acord que no fos una entrevista política. No era tot política?", ha puntualitzat.

El comunicador també ha revelat que li va transmetre el seu entrevistat durant l'entrevista: "És molt conscient de què és. Està molt content de dedicar-se a la política a aquest nivell. Sembla que porti el que ell representa en una bola delicada a les mans", ha dit. D'altra banda, Giró també considera que Aragonès "sap que la bola l'ha de passar" en cert moment, però que "li fa gràcia la mirada de l'altre": "Sap que li estem mirant la bola".

El presentador també va demanar permís al president Aragonès si el podia tutejar, i així va ser. "Soc molt partidari de tractar de vostè, però vaig escoltar a Manuela Carmena demanant que no la tractessin de vostè. Omplia el tracta de tu d'un respecte que estava bé", ha argumentat.

L'entrevista ja ha superat en interaccions i xifres a les xarxes el que es va fer a la influencer Dulceida, que en el seu moment va tenir una repercussió a les xarxes "increïble"; per bé que a la televisió no va ser dels més vistos. "El LateXou és un programa que no s'hagués pogut fer a cap altra cadena. Ni en cap altra cadena amb els mitjans que té aquesta", ha defensat Giró sobre el projecte a RTVE Catalunya.

Una vestimenta esportiva i casual Una de les primeres coses ressenyables va ser el vestuari esportiu i casual amb el qual es va presentar el líder català al programa, el que va ser "molt intel·ligent". "Al meu costat, havia de destacar d'alguna manera. Tinc cos de maniquí, i ell va dir que no podia competir", ha dit Giró amb el seu to habitual. Pel presentador, la seva vestimenta també significa una declaració d'intencions del president, enviant el missatge del fet que no hi anava a fer campanya o a "col·locar l'argumentari" per bé que "sempre estan de campanya". “☕ Marc Giró ens parla del vestuari esportiu i casual del president @perearagones al #LateXou



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/MRut5fWa0b“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 17, 2023 Giró també ha destacat la "bona llesca" de peu del president, i que "anava apretat" amb els pantalons escollits. "Vaig quedar al·lucinat. Anava jamoncete. A mi que m'agraden els homes, vaig pensar: 'Carai!'. El poder sempre m'ha atret", ha insistit el periodista.

Les sèries i altres secrets del president Un dels moments més comentats de l'entrevista ha estat el reconeixement d'Aragonès dels seus gustos sobre sèries. Va destacar The Crown, però també d'altres més "ensucrades" -en paraules de la tertuliana Neus Tomàs- com Emily in Paris, que ha vist amb la seva dona. "És una jefaza total. Això sí que és política: aconseguir que el teu maromo es tragui tres sessions" d'aquesta sèrie, ha dit Giró. "No sé cap a on va Catalunya, però em sento molt més tranquil", saben que ha vist la sèrie. L'entrevista va passar per les habilitats d'imitador del president català. Aragonès no va voler imitar a cap dels coneguts, però va donar alguns detalls sobre a qui sabia imitar amb certa solvència. "No li hauríem demanat", ha assegurat Giró. El president del Govern també va sorprendre explicant quina redacció havia decidit fer a l'escola sobre què havia passat durant les festes nadalenques. El president català va optar per parlar de la dissolució de l'URSS!