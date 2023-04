Els secrets de l'entrevista de Marc Giró a Pere Aragonès al 'LateXou'

El periodista Marc Giró ens revela tots els detalls de com va anar l'entrevista al president de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès al programa LateXou de RTVE Catalunya. En una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, diu que va veure "molt bé" al president, que va ser "molt intel·ligent" optant per un vestuari esportiu i casual i defensa que l'entrevista no fos política. "Està molt content de dedicar-se a la política a aquest nivell", ha dit el presentador del programa sobre què li transmet Aragonès.