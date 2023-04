El disco Hablando solo fue “el principio” de Ariel Rot de lo que es “hoy en día”, ha explicado en Las tardes de RNE. “Estaba empezando como quien empieza una nueva profesión, a pasar de estar a un costado del escenario con mi guitarra a pasar al frente, defender y transmitir todo material mío y personal, un material muy íntimo”. Este trabajo publicado en 1997 fue el primero de su segunda etapa en solitario. 25 años después ha decidido volver a editarlo.

La cuestión más difícil de encajar para el músico durante este tiempo ha sido la voz. Aunque no tiene una razón clara, apela a Freud: “Mi madre era cantante y profesora de canto”. A lo que ha añadido que “yo fui una especie de guitarrista de cuna. Encontré una guitarra en mi casa y sin esfuerzo me puse a tocar. Siempre me resultó muy placentero y fui muy intuitivo con la guitarra. Sin embargo, con la voz, he tenido que luchar contra un instrumento no especialmente favorecido”.

Se ha acostumbrado a escuchar su propia voz, pero reconoce que su cabeza “funciona de manera bastante particular”: “Hay veces que te parece que lo hiciste muy bien, luego lo escuchas y no te gusta. Al revés, también, muchas veces tienes un día en que percibes todo de una manera que luego no es real. Hay que despreocuparse y tratar de disfrutar cantando”.

“Con muchas intenciones” Cuando escucha Hablando solo después de 25 años, explica que no se puede quejar del resultado. Pero apunta que era su “primer desafío después de mucho tiempo de hacer un material yo solo. Sería raro que en ese momento estuviese en mi madurez creativa [como dice Federico Oldenburg en el libreto del disco], pero sí estaba con muchas intenciones. Hice un trabajo muy meticuloso con todas esas letras. Tienen ese toque de contar desde una mirada mucho más personal, que cuando estaba en una banda”.

“Un momento muy mágico” El nombre del álbum se refiere a la soledad en las relaciones, pero no solo: “Hay bailes de ilusiones. Justo en ese momento estaba empezando una relación de pareja con la madre de mis hijos. Estaba en un momento de mucha euforia. Por primera vez me había soltado de la red de seguridad que me daban Los Rodríguez, pero por otro lado estaba muy eufórico por todo lo que estaba pasando: haber grabado este disco en Francia en Du Manoir con The Attractions, el grupo que acompañaba a Elvis Costello, que era totalmente fan. Fue un momento muy mágico, un gran aprendizaje para mí y un recuerdo inolvidable. Esas dos semanas de convivencia creativa con estos titanes del pop y del rock británico”.