Aquest dimarts 11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia que a Catalunya afecta més de 29.000 persones i 160.000 a tot l'estat. Actualment, però, no existeixen proves que ajudin a diagnosticar-la ni un tractament curatiu.

El Parkinson és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central, que afecta les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment. Alguns dels símptomes més comuns i més coneguts són els tremolors incontrolats, però no són l'únic. La presidenta de l'Associació Catalana del Parkinson, Roser Roigé, ha reivindicat en una entrevista al Cafè d'Idees la importància de conèixer la malaltia: "com més aviat l'entens, millor la vius".

Tot i que no hi ha proves específiques per la detecció del Parkinson, una de les recerques de l'Hospital Clínic sobre la malaltia ha superat la primera fase amb resultats positius. A través de 2.800 persones enquestades, es busca obtenir informació sobre quins factors poden estar associats a desenvolupar la malaltia. La pèrdua de l'olfacte és un dels primers símptomes que desenvolupen els pacients, i aquest serà el punt de partida de la segona fase de l'estudi.

Barcelona formarà professionals per rebre el Congrés del Parkinson El Congrés Mundial del Parkinson és un esdeveniment que se celebra cada tres anys amb la intenció d'agrupar metges, científics, investigadors, pacients i cuidadors de la malaltia d'arreu del món. La sisena edició se celebrarà aquest any a Barcelona, del 4 al 7 de juliol al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El congrés és important en tal que compta també amb pacients i cuidadors, i no només neuròlegs, com acostuma a passar, ha recordat Roigé. Entre professionals i pacients afectats per la malaltia, es calcula que arribaran unes 4.000 persones a Barcelona i és per això que l'Associació Catalana del Parkinson creu important que la ciutat estigui preparada. "El Parkinson és una malaltia molt complexa i tots els col·lectius han de saber en què consisteix", destaca Roigé. És per això que es duran a terme formacions a diversos col·lectius de la ciutat perquè aquesta estigui preparada. Des dels Mossos i Bombers a la població civil, fins al juliol s'aniran realitzant aquestes formacions.