Susana Uribarri, sobre Ana Obregón: "Está dando biberones y cambiando pañales todo el tiempo"

Nadie puede decir que no se ha enterado de la última noticia que rodea a Ana Obregón. Hace tan solo diez días conocíamos que Ana Obregón era “madre” por gestación subrogada, o mejor dicho, por gestación por sustitución, para una semana después descubrir que era su nieta biológica, hija del fallecio Aless Lequio. Desde ese primer momento las noticias, los rumores y los comentarios no han cesado. La noticia ha ocupado las portadas de nuestro país, pero también de países extranjeros. Está claro que es un tema de interés y que el mundo entero está pendiente del siguiente paso de la actriz y presentadora española.

Toni Rigo, reportero de Plan de Tarde, ha conseguido hablar con Susana Uribarri, representante y mejor amiga de Ana Obregón. Uribarri estuvo también en el ojo del huracán, ya que tras conocerse la noticia de la maternidad de Ana, muchos medios y conocidos de la actriz apuntaron a su representante como la persona que había filtrado la noticia. Seguimos sin conocer quién dio a conocer la última novedad de Ana, pero lo que sí parece seguro es que Susana Uribarri no fue la culpable. La propia Ana dejó claro a través de su cuenta de Instagram que su amiga no tenía nada que ver: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Castillo, no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron".

Susana Uribarri es una persona mediática y también ocupa las portadas de las revistas como su amiga, pero también huye de los medios cuando se quiere indagar sobre un tema del que no quiere hablar. La semana anterior acudió a Plan de Tarde a acompañar a una de sus representadas, Marta Sánchez, y no quiso hacer declaraciones para el programa. Por eso, el propio programa ha acudido a la puerta de su casa para pillarla desprevenida y conseguir algo de información sobre Ana Obregón, su nueva maternidad, y su nieta, Ana Sandra.

Nuevos detalles de la etapa más feliz y dulce Ana Obregón “Está fantásticamente bien y disfrutando de su hija, que es lo que toca”, contesta Susana Uribarri cuando le preguntan por Ana. La representante tiene pensado viajar en las próximas a Miami para ver a Ana Obregón y a Ana Sandra, y comprobar por ella misma el momento tan feliz que están viviendo. Susana ha reconocido que no han podido hablar más de dos minutos seguidos porque la reclaman constantemente, “está dando biberones y cambiando pañales todo el tiempo”. De lo que no parecen hablar es del revuelo mediático que se ha formado con la noticia, para Susana y para Ana eso no es importante. “Ella está feliz, le toca ser feliz y hay que ponerse en su piel”, explica Uribarri cuando le preguntan por el tema. También ha dado detalles sobre cuándo se enteró de la noticia, y a pesar de lo que muchos comentaron, Susana ha confirmado que se enteró la tarde del martes 28 de marzo por una llamada de la propia Ana, horas antes de que se publicase la portada en redes sociales. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)“ “ Fue Alessandro Lequio quién lanzó el dardo y acusó a Susana Uribarri como una de las posibles fuentes de la noticia, y también ha tenido unas palabras sobre la ex pareja de su amiga Ana. “Él sí lo sabría, como ha dicho él mismo, pero yo lo único que te puedo decir es que le tengo mucho respeto”, ha explicado Susana. Solo ha querido añadir que imagina que estará muy contento de ser abuelo de la pequeña, pero tampoco ha querido mojarse sobre la relación que mantienen Ana y Alessandro en la actualidad, “supongo que estará bien, eso no nunca puede estar mal”. Sobre la vuelta de Ana Obregón no ha querido decir ninguna fecha de vuelta, lo que sí puede asegurar es que no estará en la presentación del libro que Aless Lequio comenzó a escribir y que ha terminado la propia Ana Obregón, El chico de las musarañas. Se publica el 19 de abril, unos días antes del Día del Libro, y parece ser que le cederá todo el protagonismo a la publicación del libro, y más adelante aparecerá. Si lo hará con o sin Ana Sandra es otra pregunta y habrá que esperar algunas semanas todavía para descubrirlo. Plan de Tarde no ha querido desaprovechar la oportunidad de enviarle un regalo para la pequeña, y Susana ha prometido entregárselo a Ana. Quizás más pronto que tarde la veamos con esos patucos.