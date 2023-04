En marxa una festa il·legal a Sant Jordi Desvalls

La 'rave' de Sant Jordi Desvalls (Gironès) continua activa aquest dissabte i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos de vehicles per evitar que hi arribin més participants. Aquests controls, però, no han pogut impedir que la xifra de participants creixi fins a les 300 persones, ja que moltes han esquivat els talls de la policia arribant-hi a peu per camins secundaris o corriols.

La festa es fa en una antiga sorrera a tocar del riu Ter, a cavall dels municipis de Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet. Segons la policia, els participants tenen una actitud pacífica i estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà, per la qual cosa no es plantegen procedir a desallotjar la festa de manera imminent.

Els responsables municipals manifesten la seva impotència perquè no disposen d'eines per actuar contra aquestes celebracions. Nombrosos veïns de la zona s'han queixat de les molèsties nocturnes ocasionades pel soroll de la música a tot volum i expliquen que aquesta mena de festes són relativament habituals.

L'única sort que tenen és que ara a la primavera de nit la temperatura baixa i com que tanquen les finestres de casa poden dormir, però fa anys que passa que, a l'estiu, passen nits senceres sense dormir per culpa de l'alt volum de la música, que es pot sentir des de diverses poblacions de l'entorn. Temen que la 'rave' que va començar la nit de dijous a divendres pugui allargar-se fins al dilluns de Pasqua.