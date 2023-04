Fue una de las sorpresas de 2022: Kaley Cuoco anunció que estaba embarazada. Nadie se lo esperaba, tal vez ni ella misma. Meses después, la actriz tiene ya a su bebé en brazos. Ha dado a luz a Matilda Carmine Richie Pelphrey el 30 de marzo de 2023. Tanto la niña como ella están en perfectas condiciones y Cuoco ya la ha presentado a través de las redes sociales: "Presentamos a la nueva luz de nuestras vidas. Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro", escribe en su post de Instagram.

Ha agradecido a todo el equipo médico el trato que le han dado durante el parto, así como a familiares y amigos: "Estamos bendecidos más allá de lo creíble", asegura. Además, la actriz de The Big Bang Theory ha hecho toda una declaración de amor al padre de su bebé, Tom Pelphrey: "No pensé que pudiera enamorarme más aún de ti, pero lo he hecho", cuenta entusiasmada. La pareja dio la noticia cuando apenas llevaban cinco meses de relación.

Lo suyo fue amor a primera vista, según ellos mismos desvelaron en una entrevista. Hoy se embarcan en una nueva aventura juntos. Tom Pelphrey también ha compartido varias instantáneas de su hija con Cuoco y un romántico mensaje: "Mi corazón está lleno de amor y gratitud por este milagro... Eternamente agradecido por la fuerza y valentía de mi alma gemela y mejor amiga, Kaely Cuoco. Eres increíble".

Kaley Cuoco se estrena como madre: ¿Quién es Tom Pelphrey, el papá del bebé? Tom Pelphrey es un actor estadounidense nacido en Nueva Jersey. Tiene 39 años y una gran trayectoria profesional como actor. Comenzó desde muy joven en la Escuela de Artes Mason Groos de la Universidad de Rutgers, donde estudió a Shakespeare, enamorándose así de la interpretación. Gracias a todo ello consiguió alcanzar papeles en diferentes series de televisión como Iron Fist y Ozark, entre otras. Aunque su gran pasión es el teatro, habiendo participado en varias obras, incluyendo musicales de Broadway. Además, es cofundador de una compañía de teatro, Apothecary Theatre Company, la cual tiene como objetivo ayudar a jóvenes actores a actuar y producir sus propios proyectos sin tener que pasar duras audiciones. Kaley Cuoco y Tom Pelphrey en los Globos de Oro 2023 La actriz posó presumiendo de amor y embarazo Getty Images

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey: su historia de amor La actriz Kaley Cuoco dio a conocer en octubre de 2022 que estaba esperando su primer bebé con el también actor Tom Pelphrey, a través de una imagen en su cuenta de Instagram. La pareja se había conocido en abril de ese mismo años a causa de "una trampa" del representante de ambos: durante el estreno de Ozark. "Escuché su voz, me di la vuelta, y fue amor a primera vista", confesó en una entrevista. En mayo anunciaron su relación e hicieron su primera aparición en público. Durante el verano estuvieron de viaje en Europa y en julio ambos fueron nominados a los Premios Emmy: Cuoco, a mejor actriz principal por su papel en The Flight Attendant; y Pelphrey, a mejor actor invitado destacado por su papel de Ben Davis en Ozark. En septiembre ambos posaron en la alfombra roja de los galardones y en octubre compartieron la noticia de que serían padres. Desde entonces no han parado de presumir de amor y la actriz ha compartido varias imágenes de su tripita de embarazada en las redes. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Tom Pelphrey (@tommypelphrey)“ “