Amb el final dels dies de Quaresma, arriba la Setmana Santa i, amb ella, les processons i passions celebrades arreu de Catalunya. Aquests dies agrupen algunes de les celebracions més importants del cristianisme i les tradicions amb més història de Catalunya.

Des de la Passió d'Olesa fins a la Dansa de la Mort de Verges, es poden veure festivitats a qualsevol part del territori durant les vacances de Setmana Santa. Les diades commemoren els últims dies de la vida de Jesús, des de la seva mort a la seva resurrecció. Les celebracions estan estretament lligades a la religió, però a Catalunya també ho estan a grans àpats familiars, amb la culminació de la mona de Pasqua.

Què es pot veure cada dia per Setmana Santa? Diumenge 2 d'abril: Diumenge de Rams Sortida del Pas de la Burreta, Barcelona Mercat del Ram, Vic Dijous 6 d'abril: Dijous Sant Dansa de la Mort, Verges Processó del Silenci, Badalona Divendres 7 d'abril: Divendres Sant, festiu a Catalunya Processó del Sant Enterrament, Tarragona Desfilada de Manaies, Girona Dissabte 8 d'abril : Dissabte de Glòria

: Dissabte de Glòria Diumenge 9 d'abril: Diumenge de Resurrecció Processó de l'Angelet, Ascó Dilluns 10 d'abril: Dilluns de Pasqua, festiu a Catalunya

La Setmana Santa a Catalunya

L'obra teatral més nostrada: la Passió Una altra de les celebracions més característiques de Setmana Santa és la Passió: la representació teatral de la vida de Jesús. Les representacions compten amb centenars d'actors a l'escenari i amb decorats espectaculars fets majoritàriament de forma artesanal. La més antiga del món és la de Cervera, que es representa des del 1477 i que compta amb el teatre amb la boca d'escenari més gran d'Espanya, de més de 40 metres. La Passió de Cervera es va declarar Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra Georgina Puig | La Passió de Cervera Altres passions de gran importància i rellevància són les del Baix Llobregat: la Passió d'Olesa de Montserrat i la d'Esparreguera. La d'Esparreguera, que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2012, està formada de quatre actes, dos al matí i dos a la tarda, amb una parada per dinar. La seva durada insòlita la converteix en una de les obres teatrals més úniques del panorama, que només es representa nou vegades l'any. La Passió d'Olesa, també amb 500 anys d'història i un escenari amb capacitat fins a 1.500 persones, va aprofitar la pandèmia per a renovar-se i presentar un espectacle modernitzat. El seu codirector, Joan Gil, explica que han tret "tot el factor de dogmes de fe" i es queden amb la història universal que és la vida de Jesús. Tots aquests canvis fan que l'obra "s'assembli més a una pel·lícula de Netflix que a un espectacle del teatre Lliure", segons Gil.

La Dansa de la Mort de Verges Si el Dijous Sant, dijous 6, ens traslladem al Baix Empordà, podrem veure una de les processons més terrorífiques i originals. La Dansa de la Mort de Verges és un grup d'esquelets que balla al ritme del tambor en forma de creu per recordar a tots els assistents que la mort pot ser més a prop del que et penses. Després de la processó de les Manages, nom que reben els armats de Verges, la Dansa de la Mort es passeja pels carrers del poble sota l'única llum de les torxes i de les closques de caragol enceses enganxades a les parets. La Dansa de la Mort simbolitza el judici final de les persones després de la mort Mauro De Bettio | La Processó de Verges La dansa té els seus orígens a l'edat mitjana, on es feia a diverses localitats de tot Europa durant la pandèmia de la Pesta Negra. A Verges, però, s'ha seguit fent fins ara, on cada any se celebra durant la Processó del Dijous Sant. Durant una pandèmia més recent, la de la Covid, la dansa va haver de cancel·lar-se durant dos anys i no va ser fins al 2022 que es va poder recuperar la celebració. L'any passat, a més, va ser el primer en què el quadre de Manages de Verges va estar format per dones.

Soldats romans als carrers de les ciutats Una de les altres tradicions més arrelades de Setmana Santa és la processó dels armats, també anomenats manaies, a llocs com Girona. Els armats són el grup de soldats romans que desfilen pels carrers de les ciutats en diverses seccions i formacions. El seu origen és llegendari: la nit de la mort de Jesús un grup de legionaris romans va anar a comprovar si era cert que ressuscitaria. 02.18 min Les processons de Divendres Sant d'arreu de Catalunya Des de llavors, diverses ciutats recreen aquesta processó amb centenars de persones caracteritzades de soldats romans durant els dies de Setmana Santa. Les més destacades són les de Banyoles, amb més de 130 participants i la de Girona, on les legions baixen per les escales de la Catedral abans de la tradicional Processó del Sant Enterrament. A altres grans ciutats com Mataró o Manresa els armats també són una peça central de les festivitats de Setmana Santa.

Processons arreu Precisament els armats són els protagonistes de les processons de les capitals de província. A la Processó del Sant Enterrament de Tarragona hi participen més de 5.000 persones de diverses associacions en setze passos diferents, on els Armats de la Sang passegen solemnement per la ciutat. Celebrada des de l'any 1550, la processó és reconeguda Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional. Se celebra el Divendres Sant, divendres 7 d'abril, i enguany començarà a les 19:30 hores de la tarda. La processó del Sant Enterrament va recuperar la seva normalitat l'any passat després de la pandèmia ACN | Salvador Miret A Lleida la gran protagonista és la Processó del Silenci de Dijous Sant, que comença a les 12 de la nit d'aquell mateix dia. A altres ciutats, com Badalona, també se celebra aquesta processó, on els carrers de la ciutat s'il·luminen només amb la llum de les espelmes.