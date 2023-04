El lunes tienes una cita con el Eurovermú. El programa eurovisivo de RTVE Play, la plataforma de video on demand y gratuita, tendrá un programa especial sobre la PrePartyEs que se celebra el próximo 7 y 8 de abril en la Sala de Riviera de Madrid. La fiesta eurovisiva calienta los motores para la cita de Liverpool 2023, donde Blanca Paloma, la abanderada española, intentará conseguir la tercera victoria de España en el Festival de la Canción. La ilicitana actuará en las dos fechas del evento madrileño con dos versiones diferentes de "Eaea", además de ejercer de anfitriona.

Los presentadores del formato Daniel Borrego, Verónica Casanova y Patri Campos tendrán la oportunidad de hablar con los organizadores Eurovisión-Spain, siendo esta la séptima edición de la fiesta madrileño. A continuación conectarán con Soraya Arnelas, las exrepresentante de España en Moscú 2009 con "La noche es para mi", para contar sus sensaciones tras recibir la noticia de ser la madrina del evento. Además, la cantante tendrá la oportunidad de presentar la gala del 7 de abril, donde actuará Blanca Paloma junto a sus compañeros del Benidorm Fest 2023 y exrepresentantes de otros países en Eurovisión como Ivi Adamou y Diodato.

Para finalizar, Karina será la última invitada del programa. La exabanderada española en Dublín 1971 con "En un mundo nuevo" celebra su Boda de Diamante en la PreParty. El 8 de abril recibirá el sábado 8 de abril un homenaje a sus 60 años de carrera musical. Para la segunda edición del certamen alicantino, la intérpreta de "Las flechas del amor" envió una canción y se quedó a las puertas de haber participado junto a la intérprete de "Secreto de agua", la canción original de Lucia en la telaraña, el documental original de RTVE Play y que Blanca Paloma defendió sobre el escenario del Benidorm Fest en su primera edición.

La gira de Blanca Paloma: Tel Aviv, próxima parada

Antes de ejercer como anfitriona en la PrePartyES, Blanca Paloma tomará rumbo el 3 de abril a Tel Aviv. La representante española se convirtió en la segunda artista confirmada de Israel Calling. La quinta edición del concierto se llevará a cabo en el Pabellón 11 del puerto de la ciudad.

Esta será la tercera participación de España en la PreParty israelí tras las actuaciones de Manel Navarro con "Do it for your lover" en 2017 y Amaia y Alfred con "Tu canción" en 2018.

Esta quinta edición de la PreParty israelí marcará la participación anual número 50 de Israel en Eurovisión. El evento del 3 de abril estará conducido por Dafna Dekel y Sigal Shachmon, dos de los presentadores de Jesusalén 1999, el Festival celebrado en el país. Otra de las voces popularmente conocidas entre los eurofans y que se dejará ver ese día será Katrina, ganadora de Eurovisión 1997 con la canción "Love shine a light" y su gran éxito "Walking on sunshine".