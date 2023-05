Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a un entrenador de futbol d'un club de Santa Perpètua de Mogoda per sis denúncies d'abús sexual a jugadores menors a la Unificació Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua. El detingut està a la comissaria de Sabadell, pendent de passar a disposició judicial i ja va ser expulsat del club.

L'home de 28 anys ja va ser detingut al gener per la primera denúncia d'uns fets de novembre de 2014 i va quedar en llibertat posteriorment. La denunciant té 19 anys, però els fets van passar quan tenia 14 anys i es tracta de la germana d'un jugador. Llavors, ja va ser apartat del club.

El 17 d'abril d'aquest any posen una nova denúncia, aquest cop per fets que van ocórrer al desembre amb un modus operandi similar, també va quedar en llibertat. Arran aquest segon cas comença a haver-hi més denúncies.

Els Mossos d'Esquadra van rebre al mes de maig quatre denúncies més de quatre víctimes. Tenen constància més fets similars i s'esperen més denúncies. És la tercera vegada que se l'ha detingut. La majoria de les noies tenien entre 14 i 16 anys, excepte una, la primera, que tenia 11 quan passen els fets.

L'ajuntament de Santa Perpètua serà acusació particular

L'Ajuntament es personarà com a acusació particular "per disposar de tota la informació del cas i oferir a les víctimes tot el suport". En aquest sentit, l’executiu local ha expressat el seu suport a la Unificació Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua i ha manifestat la seva "condemna i rebuig a les violències sexuals, que atempten contra el principi de llibertat individual".

Alhora, ha explicat que fins aquesta setmana no ha tingut coneixement dels fets i que se n’ha assabentat a través de la mateixa entitat esportiva. El consistori ha posat a disposició de les afectades i les seves famílies els serveis municipals d’Infància, Adolescència i Igualtat per oferir-los el suport i l’assessorament que requereixin davant els fets que s’han denunciat.