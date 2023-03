Ana Guerra, Ángel Llácer y Natalia Rodrígez, sobre sus problemas de salud mental

Son muchos los famosos que confiesan que su salud mental se ha resentido alguna vez. Rostros conocidos como Rosa López, Dulceida, Carlos Latre o Kiko Rivera entre otros, han sufrido las consecuencias de la presión de ser un personaje público. Personas que existen más allá del personaje que han creado y que, muchas veces, tienen que dejar de lado sus compromisos profesionales para cuidar de su salud mental. De todo ello se ha hablado esta semana en Plan de Tarde.

Ana Guerra habla sobre sus inseguridades

“Socialmente da vergüenza hablar de estos temas”, reconoce Ana Guerra. La cantante ha explicado a los micrófonos de Plan de Tarde que ella lleva acudiendo a terapia tres años. “Tengo un montón de miedos y un día me di cuenta de que mi personaje se había comido a mi persona”, cuenta la cantante.

El director teatral Ángel Llácer ha recordado como en una ocasión sufrió un ataque de ansiedad antes de salir a actuar y por eso no pudo realizar finalmente la función. “Hay un momento en el que tú no entiendes por qué te pasan esas cosas, entonces tienes que lidiar y te tienes que dejar ayudar”, ha explicado.

Natalia Rodríguez ha sido otro de los rostros que más se abierto con las cámaras de programa a la hora de hablar de este tema. “Cuando no te levantas de la cama, cuando no quieres comer, cuando no quieres ni ver la tele. En ese momento dije: No puedo más”.

Tres casos diferentes, pero que demuestran una vez más el daño que hace la fama y la presión mediática, y que recuerdan que cuidar de la salud mental es una tarea imprescindible en la actualidad.