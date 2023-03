Risc elevat d'incendi a 3 de cada 4 comarques

Des de la mitjanit d'aquest dissabte a diumenge està activat el nivell 2 del Pla Alfa a 31 comarques de Catalunya on hi ha previst un alt perill d’incendi. El cos d'Agents Rurals ha anunciat que farà vigilància exclusiva d’incendis i, com a mesura addicional, s’han suspès totes les activitats que poden suposar un risc d’incendi a 277 municipis, on es preveu que el risc se situi a un nivell molt alt. Són municipis situats en 25 comarques on el perill d’incendi ja és alt, però que a nivell municipal el perill encara és més elevat.

En concret, per demà s’han suspès un total de 2.400 activitats que no es podran dur a terme. Les comarques amb més municipis en situació de perill molt alt o extrem d’incendi forestals son el Baix Llobregat (25 municipis), l’Anoia (22) i el Baix Camp (20).

El cos d'Agents Rurals recorda que està prohibit fer foc i fa una crida a tota la ciutadania a extremar les precaucions durant tot aquest diumenge en qualsevol activitat que es faci al medi natural, ja que les condicions meteorològiques i l’estat de la vegetació fan que qualsevol ignició pugui esdevenir en un incendi forestal important.