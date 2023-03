El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona envia a judici l'exalcalde de la ciutat Xavier García Albiol i quatre ex alts càrrecs més per permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència a la comissaria de la Guàrdia Urbana. La fiscalia li demana 2 anys i 10 mesos de presó i 10 anys d'inhabilitació a Albiol per prevaricació urbanística i ambiental. El jutjat reclama una fiança total de 20.000 euros en metàl·lic a Albiol i a un altre alt càrrec i de 15.000 a cadascuna de les dues telefòniques. En canvi, el jutge ordena el sobreseïment provisional per a dos dels investigats. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona i les defenses tenen deu dies per presentar els seus escrits.

Albiol nega els fets L'exalcalde i candidat del PP a l'alcaldia ha reaccionat a l'obertura de judici oral contra ell per corrupció urbanística afirmant que "no és casualitat" que la informació surti a dos mesos de les eleccions. Nega els fets que se li atribueixen, que ell coneixia la situació l'agost del 2012 quan, assegura, estava de vacances i l'alcaldia estava delegada en una altra persona, i que el mateix mes es va reunir amb un sindicat per parlar de la qüestió quan, recalca, els mateixos afectats han afirmat que la trobada va tenir lloc un o dos anys més tard.