Jornada de vaga per dimecres 22 de març convocada pels sindicats de CGT i diverses plataformes de professors universitaris associats. Els professors catalans organitzen l'aturada contra la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), aprovada recentment al Congrés dels Diputats i al Senat.

Els sindicats i associacions han organitzat diverses reivindicacions i activitats durant el dia, amb la culminació d'una manifestació a la plaça de la Universitat de Barcelona a les 18.30 de la tarda. Els professors, a més, criden a tota la comunitat universitària a sumar-se a la vaga i donar suport als professors associats en les seves reclamacions.

Què es reivindica?

El professorat reivindica que la LOSU és una "oportunitat perduda" de canviar el model cap a una universitat de qualitat. Així doncs, reclamen que la nova llei tingui en compte les seves demandes. Denuncien la precarització del sector i la mercantilització de la universitat. Defensen, doncs, l'ús social de la universitat envers el tractament de l'estudiant com a client.

Entre les seves demandes hi ha la regularització dels professors associats, que formen més del 40% del total de professors i que, en alguns casos com la UAB, arriba fins al 60%. Reclamen, així, que els associats es converteixin en figures equivalents a temps complet. A més, rebutgen els acomiadaments, reclamen l'actualització dels salaris segons l'IPC interanual i demanen un augment de pressupost per la contractació de personal i el finançament de recerca.