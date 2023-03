La Universitat de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i els consellers de Territori i Universitats, Juli Fernàndez i Joaquim Nadal, ha signat aquest dilluns el conveni que confirma el pla nou estratègic al Campus Diagonal. El projecte té la intenció de fomentar el talent i la recerca en els àmbits de les matemàtiques, la informàtica, l'economia i la sanitat (MIES).

La iniciativa suposa la construcció de dos edificis, que es preveu que estiguin acabats el 2028, per acollir més de 700 investigadors i 45 grups de recerca. Un dels edificis estarà destinat a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb grups de recerca en economia, i l'altre es destinarà a la recerca en salut.

Canvis en les ubicacions

Els dos edificis que es construiran estaran ubicats en dos punts diferents de l'actual Campus per respondre a les necessitats de cadascun.

D'una banda, la Facultat de Matemàtiques i Informàtica abandonarà l'edifici històric del centre de la ciutat, que tot just compleix aquest any 150 anys, per traslladar-se a una seu nova de 14.000 m². L'edifici de nova construcció estarà situat entre els carrers de Joan Obiols i John M. Keynes, al Campus Diagonal de la Universitat. L'edifici acollirà, a més, diversos grups de recerca de la Facultat d'Economia i Empresa.

Imatge de l'edifici que allotjarà la Facultat de Matemàtiques i Informàtica UB

D'altra banda, a l'actual seu de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives, a l'illa del Campus Sud, s'hi construirà un edifici de 10.000 m². L'edifici suposarà l'ampliació del Parc Científic de Barcelona (PCB). L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i diversos grups de recerca de l'àmbit de les ciències de la salut també es traslladaran a aquest nou espai.

El nou edifici destinat a l'àmbit de la salut suposarà l'ampliació del Parc Científic de Barcelona UB

Aquesta ampliació de l'àmbit de salut de la Universitat vindrà acompanyada de la construcció del nou Hospital Clínic. El nou centre ocuparà 29.000 m² i se situarà on es troba actualment la seu d'Esports UB, prop del nou edifici del PCB. Durant la presentació, el rector de la UB, Joan Guardia, ha destacat "el compromís amb l'excel·lència i la captació i retenció de talent en uns àmbits estratègics".