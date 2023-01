Barcelona ha posat la primera pedra al futur complex de recerca que s’ubicarà a l’antic Mercat del Peix de Barcelona. El nou centre, impulsat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, es destinarà a la investigació pel benestar planetari i es preveu que estigui operatiu l’any 2026. El complex comptarà amb 46.000 metres quadrats i acollirà prop de 1.200 investigadors i tres edificis: un del Barcelona Institute of Techhnology, un de la UPF i un de l’Institut de Biologia Evolutiva. El projecte, que també compta amb la col·laboració del govern espanyol i diversos centres de recerca com el BIST o el CSIC, suposarà una inversió de 104 milions d’euros.

01.10 min Compte enrere per la construcció del nou complex d'investigació i d'innovació científica a Barcelona

Signatura del protocol L'acte d'aquest dijous ha començat amb la signatura del protocol institucional per a l'impuls de l'estratègia 'Ciutadella del Coneixement', un pla de l'Ajuntament de Barcelona que busca convertir el parc de la Ciutadella i els seus entorns en un node de coneixement, divulgació, recerca i innovació punter a Europa. Deu institucions han signat el document, entre elles: la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el govern espanyol, la UPF, o el CSIC. 01.15 min Barcelona col·loca la primera pedra del projecte del Mercat del Peix | Guillem Vives