La cúpula de la planta d'IQOXE a Tarragona ha passat aquesta setmana pels tribunals. L'exdirector de planta ha estat el darrer en declarar en la investigació del cas de la planta química. Juan Manuel Rodríguez Prats, ha reiterat que el component mpeg 500, que va causar l'explosió, no estava catalogat com a material perillós. Segons el seu advocat, Rodríguez Prats ha declarat que no té "cap mena" de responsabilitat penal "punible" sobre l'explosió i ha mantingut la mateixa línia de defensa que l'exdirector general de la companyia, José Luis Morlanes, qui va declarar dilluns.

El responsable de seguretat d'IQOXE el gener de 2020, Gerard Adrio, ha declarat aquest dimarts que no va tenir "cap responsabilitat" en l'accident, segons el seu advocat. L'investigat, que només ha respost a les preguntes del lletrat davant la titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona, ha afirmat que no va tenir "mai coneixement" que el reactor "funcionés malament" i que tampoc va assistir a la reunió feta a l'empresa sobre un problema en aquestes instal·lacions.

''No van prevaldre els beneficis empresarials''

El jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona prenia declaració com a investigat aquest dilluns a José Luis Morlanes, l'actual director general de la companyia. Ha declarat que no van prevaler els beneficis per damunt de la seguretat i el manteniment de la planta de la Canonja desde que la companyia està al capdavant de les instal·lacions, segons ha explicat el seu advocat.

Morlanes ha contestat a les preguntes de la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, les del fiscal i les dels seus lletrats. L'exresponsable també ha assegurat que el component, mpeg 500, que va esclatar no estava contemplat com a material perillós, i que, per tant, no es podia fer prevenció.

Fins dimecres passaran també davant la magistrada Sofía Beltrán el director de la planta de Tarragona i el responsable de seguretat l'any 2020. Són els últims passos per saber si la magistrada envia el cas o no a judici, i en cas de fer-ho, a qui acusa i de quins delictes.

Aquest dilluns també s'ha produït una concentració davant el jutjat on ha declarat el responsable de la companyia. El president de la Federació de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha explicat que continuen passant por i que volen deixar clar que ''Tarragona no oblida''.