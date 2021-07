Sanció de 180.000 euros per una infracció molt greu a IQOXE

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) proposa sancionar amb 180.000 euros a l'empresa química IQOXE per una "infracció molt greu" per l'explosió del 14 de gener del 2020 a La Canonja. En l'accident van morir tres persones i quatre van resultar ferides durant el procés de producció de la substància MPEG-500.

La investigació determina la responsabilitat de l'empresa en els fets ocorreguts a la factoria i constata la gravetat de la infracció pels diversos incompliments preventius de seguretat i salut laboral durant el procés de producció.

El secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa , ha dit que el procés de sanció a Iqoxe ha sigut "complicadíssim" per la policia laboral catalana. "Davant d'un accident, molta informació es pot esvair", ha recordat. Alhora, ha advertit que " el recorregut d'aquest terrible accident segueix en la via penal ", ja que "des del primer moment, la Inspecció, la Fiscalia i els jutjats de Tarragona han estat en contacte".

La proposta de sanció va acompanyada d'una altra, la de recàrrec de prestacions a la Seguretat Social de les persones treballadores afectades per la falta de mesures de seguretat i salut laboral que van patir l'accident. L'accident laboral es va produir a conseqüència de l'explosió d'un reactor de la planta dedicada a la producció d'òxid d'etilè, glícoles i derivats d'etilè i propilè.

La sanció interposada és "la màxima" que permet la llei i una de les més altes que ha posat la Inspecció. Precisament aquesta setmana es donava a conèixer la multa de 328.000 a CIDAC, una empresa de Cornellà on va morir un treballador de 19 anys . Preguntat per la diferència entre totes dues sancions, Vinaixa ha explicat que tots dos casos eren "molt greus" però en un cas la Inspecció ha pogut investigar "de forma fefaent" les irregularitats per part de l'empresa.

Una de les multes més altes imposades per Inspecció

Pendents de les millores al polígon

CCOO considera que se'ls dona la raó per les denúncies d'incompliments en matèria de prevenció i seguretat. El sindicat també ha celebrat la proposta de recàrrec de prestacions a la Seguretat Social dels empleats afectats que ha fet la ITC. Alhora recorda a les administracions i a l'AEQT que "encara hi ha pendents les reivindicacions per la millora de la seguretat al polígon petroquímic de Tarragona".

En aquest sentit, CCOO ha exigit la participació en les meses tècniques per revisar els plans d'autoprotecció externs i interns, i la coordinació entre empreses per garantir la seguretat tant dels treballadors com de la ciutadania, "davant la manca d'avenços en aquest sentit". També ha exigit a la direcció d'IQOXE "el compliment de les mesures de seguretat i la participació de la representació de la plantilla en els criteris d'elaboració del pla d'autoprotecció de l'empresa".