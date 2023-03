Elena Gadel ens presenta 'La dona que em vesteix'

Elena Gadel avança que trobarem en el seu proper àlbum, un EP de cinc temes que publica després de vuit anys sense nova música: es tracta de La dona que em vesteix, que veurà la llum el pròxim 24 de març. Detalla que el títol vol dir "moltes coses", perquè els temes parlen d'ella com a dona, de molts aspectes de la seva vida. I també hi apareix una estètica andalusa que "per fi" pot mostrar. "Sempre l'he sentit dins meu i ara m'estic atrevint a mostrar i a ensenyar", ha celebrat.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que durant tot aquest temps sense publicar música nova "no tenia la sensació d'estar parada". "Tenia la sensació d'estar alimentant-me de moltes disciplines, com el teatre musical, la televisió o la ficció", ha detallat al respecte. I també té dos fills petits, per la qual cosa ha estat "ben distreta".

@ElenaGadel ens presenta 'La dona que em vesteix', un EP amb 5 cançons, després de vuit anys sense publicar música.



"He decidit dir que no a algunes coses per treure el meu projecte, que és la cosa més pròpia meva. Que potser menys beneficis em dona econòmicament, he de picar molta pedra, però era el moment d'ensenyar-ho", ha defensat.

Fins al moment s'han publicat dos temes de La dona que em vesteix treball: Lobo i Et confesso. En el primer cas, Gadel parla d'un cas de violència contra les dones des d'un punt de vista molt personal, amb un tema que "ha travessat moltes ànimes".

La cantant explica que ha sortit "d'una necessitat pura" i del "no poder no fer-ho", ja que parla del cas d'una amiga seva, i cada vegada coneixem més casos al voltant. Reconeix que li va passar que no sabia com actuar, "no ens expliquen que hem de fer i com podem actuar" davant de situacions de violència masclista.

Gadel també ha destacat el videoclip que acompanya al tema, sis minuts de metratge que funcionen com un curt cinematogràfic. "És un clip de sis minuts que no pots deixar de mirar, perquè et va congelant cada cop més. Et quedes gelat. És un vídeo preciós i estic molt contenta", ha explicat.

L'ha dirigit l'actor Ivan Labanda, que fins ara no havia dirigit res, però "ho va tenir molt clar" i és "molt savi", ha sostingut l'artista. "Tinc la sort de tenir amics amb molt de talent", ha dit sobre algú amb qui ha treballat en algunes produccions.

De fet, el disc vol ser un homenatge a les dones de la seva vida, però també a totes les dones. Un dels temes és homònim del títol, i parla del moment en el qual s'arriba a casa i es connecta amb un mateix, "trobar-se a tu mateix". "Alimentar el que ets tu perquè després estàs més obert allà on vas", ha dit. "És molt exigent aquest món, de tanta exposició. Si ets dona, encara més, perquè hem d'estar estupendes i ser perfectes", afegeix.

L'estètica andalusa i els orígens L'altre avançament del disc és Et confesso, una "confessió d'amor a algú que va passar per la teva vida i ja no hi és". I del qual dius: "Va ser molt xulo que hi fossis", des de la "serenor", ha detallat. En el videoclip hi té un especial pes l'estètica andalusa que la cantant pretén mostrar cada vegada més. "M'agrada per estètica. Físicament, el que es veu", reivindica, afegint que li recorda tot plegat als seus orígens, a la seva tieta i la seva mare a Granada, i també al seu pare, que és extremeny. "A mesura que em faig gran, tinc ganes de recordar d'on vinc, cada vegada més. M'agrada lluir-ho".



En aquest sentit, Gadel reconeix que a mesura que es fa gran es va descobrint perquè es va "deixant anar". Abans tenia prejudicis i pors sobre acostar-se a aquesta música i aquesta estètica andalusa, relacionada amb el flamenc. "Si et sona la veu a flamenc perquè és el que t'agrada, tira cap allà. Ho hem d'ensenyar tot", ha destacat.