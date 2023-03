Els Amics de les Arts ens presenten Allà on volia: Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué ens parlen del seu darrer treball que acaben de publicar aquesta mitjanit. Després de dos avançaments, el nou disc de la banda es confirma com una obra nostàlgica.

"És una mica el nostre pas per la vida. Qualsevol grup de pop explica les coses que li passen. Tenim 40 anys, no parlarem de coses de divuit", ha explicat Barceló, detallant que es tracta d'una manera d'intentar connectar amb la gent que els segueix.

“☕ @amicsdelesarts ens presenten el seu darrer treball: 'Allà on volia' ��️ "És una mica del nostre pas per la vida" �� https://t.co/MrTxQlnBeM @dani_alegret @jebarcelo @FerranPiqueF @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/H3KIw0UikI “

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens desgranen alguns dels temes del disc. I parlem del videoclip de La nit sembla que serà nostra, estrenat també en les últimes hores, i on col·labora Eva Amaral.

"La cançó explica la nit d'aquesta gent de 40 anys que surten molt poc. I el dia que surten el tenen marcat al calendari des de fa dies i ho tenen tot previst, perquè surten un cop l'any", ha argumentat Piqué. Per això, el videoclip explica l'endemà, "el que no explica la cançó".

"Ha sigut un regal brutal", defensa Alegret sobre la col·laboració amb Amaral. Detallen que buscaven algú proper a la seva generació i ella a principis del 2000 feia "temazos", ha explicat Barceló. "Aquests personatges, si anessin en un bar i sentissin aquestes cançons, reaccionarien efusivament", detalla.

El músic també explica que van decidir "xutar a porteria" i van gestionar-ho a través de mànagers inicialment. "Vam fer un curs de català. Estava molt conscienciada en cantar en català", ha detallat, assegurant que li van donar l'opció de cantar en castellà, però la va declinar.

Els Amics de les Arts han detallat que van riure molt gravant el videoclip, però també que van passar molt fred. Expliquen que va ser gravat dijous de la setmana passada en un camp a Florejacs, i que divendres ja el tenien muntat.

“☕ @amicsdelesarts ens parlen de 'La nit sembla que serà nostra', un dels temes del nou treball 'Allà on volia'. ��️ "És com l'endemà d'una nit que sortim" �� https://t.co/MrTxQlnBeM @dani_alegret @jebarcelo @FerranPiqueF @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/df0V6hUSHo “

El grup també ha parlat d'altres temes del disc com Citant Mercè Rodoreda, que ja havien avançat, també amb videoclip. Alegret explica que van voler samplejar a través de cites literàries, a través del que van plantejar una cançó que "ha quedat força bé".

Tot i ser un grup "molt de xarxes socials" i haver "crescut gràcies al digital", no n'havien parlat mai: ara ho fan amb una crítica en el tema Estimeu-me. "No havíem parlat mai obertament d'aquesta relació que, a vegades és molt productiva, però pot arribar a ser molt malaltissa", sosté Barceló.

La portada i la reflexió d'Allà on volia

La portada del disc pretén simular una foto enganxada i reconstruïda amb un tros de cinta adhesiva. "Està enganxat. És la forma de reconstruir-se, que quan et reconstrueixes, no tornes a ser el mateix", ha dit Alegret, sobre una fotografia que algú va trencar en algun moment, però hi ha hagut "una voluntat de recompondre".

Piqué també ha reconegut una reflexió provocada per la pandèmia del coronavirus, que es veu reflectida al seu temps a Allà on volia. "Hi ha una reflexió interna. Tots els personatges es pregunten si estan allà on volien realment, si són allò que volien ser", ha detallat, justificant que per això es van englobar només 8 cançons en el disc.