Instinto básico marcó un antes y un después en la vida de Sharon Stone. De eso no hay duda. Aunque su trabajo le valió una nominación a los Globos de Oro, lo cierto es que aquel papel le pasó factura. La actriz se ha abierto en el podcast Table for Two sobre cómo le afectó interpretar a la asesina en serie Catherine Tramell en lo personal, unas palabras estremecedoras sobre las consecuencias devastadoras que tuvo Instinto básico para ella: "Perdí la custodia de mi hijo".

Sharon Stone ya cargó en sus memorias contra Paul Verhoeven, el director de la película. Según la actriz, la famosa escena en la que cruza las piernas no iba a ser tan reveladora como acabó siendo: le garantizaron que no se vería nada. "Vi mi vagina en la pantalla por primera vez después de que me hubieran asegurado que no se vería nada, que solo necesitaban que me quitase las bragas porque el color blanco reflejaba la luz", aseguraba en su autobiografía. Paul Verhoeven lo negó más tarde en Variety: "Ella sabía exactamente lo que estábamos haciendo". La actriz desvela ahora las secuelas que tuvo el papel en su vida personal.