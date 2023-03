Gonzalo Torrente Ballester publicó entre 1957 y 1962 la trilogía Los gozos y las sombras, la que posteriormente se convertiría en su trabajo más conocido y una de las obras cumbre de la literatura española del siglo XX. La historia se basa en un drama rural que tiene lugar en Pueblanueva del Conde, un pueblo gallego imaginado por el autor, entre 1934 y 1936, con la 2ª República de fondo, a punto de estallar la Guerra Civil en España. Un retrato de la realidad de la sociedad gallega de preguerra. La primera novela se titula El señor llega, la segunda parte Donde da la vuelta el aire y, por último, La Pascua triste.

Los gozos y las sombras tiene su propia adaptación televisiva en forma de serie, que puedes ver gratis y al completo cuando quieras en la plataforma RTVE Play. Dirigida por Rafael Moreno Alba y producida por Jesús de Navascués, el espectador se convierte en testigo de las tensiones entre caciques y trabajadores, las luchas sociales y sindicales, la violencia y las pasiones que dan cuerpo a la ficción. Amparo Rivelles, Eusebio Poncela, Carlos Larrañaga y Charo López encabezan el reparto. Trece capítulos de una hora cada uno, con Pontevedra y Madrid como escenario de la trama. ¿Cómo termina esta historia? Si todavía no has tenido la oportunidad de leer el libro ni te has visto la serie, no sigas leyendo este artículo porque esta noticia está llena de spoilers.