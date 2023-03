Graduado en Física y Máster en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, Felipe Paredes es el coordinador científico tras las asombrosas pruebas de 'Todos contra 1'. Su asesoramiento hace posible que se lleven a cabo los retos más inverosímiles sin perder el rigor científico y el objetivo divulgativo del programa. “Cuando me ofrecieron formar parte del programa, lo tuve claro: es una oportunidad para divulgar ciencia que acepté sin dudar en ningún momento”, sostiene Felipe.

Miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados (ASAAF-UCM), de la que fue presidente en dos ocasiones, divulgador en el Museo Nacional de Ciencias y Tecnologías MUNCYT, profesor de astrofísica para niños y niñas con altas capacidades, y de astronomía práctica para personas de la tercera edad, Felipe es un apasionado de la ciencia que comenzó en televisión como ayudante científico en Órbita Laika. Tras ello, fue becado por el Ministerio para investigar sobre Astrofísica y Radioastronomía en el Observatorio de Yebes.

¿Cómo nació tu pasión por la ciencia? Yo era un niño muy curioso que exploraba y preguntaba sin fin. Mi madre, con paciencia infinita, me respondía a todas las preguntas. Y, si no las sabía, me ayudaba a buscarla en enciclopedias, documentales y libros. Me interesaba todo tipo de disciplinas, pero pasaba de una a otra rápidamente. Así, hasta que a los ocho años mis padres me regalaron un telescopio. Un telescopio que daba mucha guerra: mostraba todo borroso y se caía por su propio peso. Tras una noche entera peleándome con él, conseguí discernir los cráteres y mares de la Luna. Trasnoché para descubrir cada detallito de su superficie. Este proceso, el de resolver problemas y obtener resultados tan impresionantes, fue el que me hizo enamorarme de la ciencia y de la astronomía. Desde que descubrí que podía dedicarme a algo llamado astrofísica, decidí perseguir ese camino. Cuanto más aprendía sobre ciencia, más se avivaba mi pasión por ella. Así, hasta el día de hoy. Felipe Paredes Enrique Cidoncha

¿Qué les diría a aquellos que dicen que la ciencia es aburrida? Curiosamente, les diría que les entiendo. Comprendo el origen de esa visión. La ciencia siempre ha sufrido y sufre de un grave elitismo que dificulta cualquier acercamiento a su conocimiento. Científicos que ignoran o tratan como inferiores a personas que hacen preguntas, solo porque les parecen cuestiones “triviales”. Científicos que, cuando responden a esas preguntas, las hacen sin adaptar el nivel al público. Y esto no es más que un pequeño fragmento de este sesgo. Por suerte, las nuevas generaciones de divulgadores y divulgadoras están haciendo un papel crucial en acercar la ciencia a todo el mundo. Gracias a su trabajo tan humilde, tengo plena confianza en que la ciencia va a ser más divertida y, sobre todo, más accesible. Por ello, animo a todo el mundo que lo desee a explorar la ciencia a través de la divulgación.

Algo que tengamos interiorizado como dogma científico y que no sea así Sin duda, la propia idea de que la ciencia es una disciplina exacta e inquebrantable, como si fuese una biblioteca de verdades atemporales y perfectas. La ciencia se basa en la observación y en la experimentación y los científicos estamos a merced de la naturaleza. Mientras el universo sigue su curso, los científicos nos lanzamos a buscar tantos patrones como se nos permite. Todos estos patrones siempre tienen límites, sea por la precisión de nuestros instrumentos o por los sesgos que introducimos en la investigación. Entonces, todo el conocimiento científico se expresa en aproximaciones y patrones no perfectos. Eso sí, el escepticismo y la experimentación hacen de la ciencia la herramienta ideal para predecir los patrones que nos ofrece la naturaleza. No será perfecta (y no debe serlo), pero sí que es fiable.

Tu reto favorito de 'Todos Contra 1' ¡Qué pregunta más difícil! Cada reto me parece único y llamativo. No ha habido reto en el que no haya disfrutado. Pero, si tuviese que elegir, me quedo con el reto de colgar motos de un libro, del tercer programa. En mi opinión, es la mejor combinación entre espectacularidad y la ciencia. Primero, es un experimento en el que tenemos grandes alturas, pesos, maquinaria y destrozo. Segundo, es impresionante ver como un simple libro aprovecha al máximo el principio físico de la fuerza de rozamiento. Creo que este reto representa el programa a la perfección. El reto de colgar motos de un libro Enrique Cidoncha

¿Qué estás aprendiendo en Todos Contra 1? ¿Qué supone el programa para ti? 'Todos Contra 1' está siendo una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Me está enseñando todo sobre el mundo de la ciencia y el espectáculo en la televisión. Un mundo tan polifacético y llamativo. En el programa hay que pensar en todas las posibilidades y colaborar con disciplinas de todo tipo. Con el programa estoy aprendiendo a hacer de la ciencia algo atractivo, accesible para todo el mundo y divertido. No solo eso, también estoy aprendiendo a expresar la ciencia a otras disciplinas que no son científicas. Todas estas cualidades son cruciales en la divulgación científica, así que estoy muy agradecido de poder participar en este gran programa. Sin duda, aprovecharé toda esta experiencia para continuar con la divulgación.