Este experimento nada tiene que envidiar a una escena de acción en los mejores cines. Altura, riesgo y nervios de acero son los ingredientes de esta verdadera misión imposible. Un veterano especialista se enfrenta a una espectacular a la par que peculiar carrera: tendrá que correr en vertical sobre un edificio de gran altura. Cada paso será crucial en este complejo reto, un reto de extrema dificultad que podríamos calificar de película. Debido a la peligrosidad de este reto, ¡importante no tratar de hacerlo en casa!

Y, por si fuera poco, cronometraremos la hazaña para responder a la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo tardará el especialista en descender la pared vertical del edificio?

La fuerza de rozamiento con el suelo depende de la fuerza que estemos ejerciendo sobre él. Cuanto más empujemos hacia abajo, más nos agarraremos al suelo. Al correr de pie, esta fuerza depende de nuestro peso y de nuestra zancada. La fuerza de rozamiento es la que nos permite agarrarnos al suelo y dar una zancada correctamente . En el caso de la bajada en vertical, la mayoría del peso lo soporta la cuerda y no el “suelo” (la pared sobre la que está corriendo el especialista). Por ejemplo, dar zancadas en una piscina es difícil por dos razones, la dificultad de movimiento bajo el agua y el bajo agarre con el suelo. El bajo agarre con el suelo se debe a que perdemos fuerza de peso al flotar bastante. Entonces nuestros pasos son casi de puntillas, con poco agarre.

El papel de la gravedad

No solo eso, cuando corremos la gravedad se encarga de devolvernos rápidamente al suelo para hacer una nueva zancada. En la caída vertical, la zancada separa al especialista de la pared. Aunque la cuerda le ayuda a volver a la pared para dar la siguiente zancada, no lo hace tan rápido como la gravedad. Por ello, la persona no puede dar zancadas a máxima velocidad.

En resumen, el especialista tendrá que bajar con zancadas lentas y con poco agarre, como si fuese un astronauta en la Luna, si quiere tardar el menor tiempo posible en llegar a la meta.