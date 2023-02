Luto en Jerez y luto en el flamenco. Milagros de los Reyes Bermúdez, conocida artísticamente como Chiqui de Jerez, ha muerto a los 45 años. "Te has ido demasiado pronto", dicen sus amigos y seguidores en las redes sociales. Llevaba el flamenco en la sangre. Su padre era Julián de los Reyes, poeta flamenco que escribía en romanó, y Chiqui tenía tres hermanos: Ana y Coral, que tienen una sólida carrera profesional (Ana acompañaba a Joaquín Cortés y Coral cantaba copla, y eran habituales de las Nochebuenas Flamencas) y El Pelé, nombre con el que se conoce a Ildefonso, vocalista de Navajita Plateá. Chiqui creció escuchando flamenco, cantando en la bañera las canciones que oía en casa, pero su carácter y rebeldía provocaron que llevara su talento por nuevos caminos.

Su llegada a la escena musical causó sensación, por su desparpajo y su arte sin complejos. No le gustaba dar entrevistas, "prefiero comer que cantar o hablar", decía. No se sabe si era verdad o una excelente campaña de promoción . Los críticos no se quedaban en la superficie y muchos supieron ver su talento "con el soniquete de Jerez, los aires festeros de Cádiz, las bulerías por cuplé, las cosas de Juana la del Revuelo, unos tercios geniales alusivos a Charlot, cantes de José Mercé o de Camarón", decía el experto Miguel Mora, de El País, tras un concierto que Chiqui dio en la famosa sala Suristán de Madrid. Esa noche se la llamó La Caballé del flamenco, tanto por su poderío como por su peso.

Letra de la canción 'Me lo como to'

Me lo como to' (Me lo como to')

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

A mí me llaman la chiqui

Pero de chica no tengo na'

Soy más alta que una torre

Con más fuego que un volcán

Doy más guerra que el Vietnam

Y no tengo complejo, yo soy así porque quiso Dios

Y en mi fardisquera llevo un cuchillo y una cuchara y un tenedor

Y si se presenta en algún momento oportunida'

Me lo como to', yo no dejo na'

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

Primo cuando me levanto, lo primerito que suelo hacer

Es irme pa' la nevera, a ver que puedo comer

Me gustan los dulces

Me gusta el café

Y siempre e'toy caminando

A ver qué puedo comer

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

Los garbanzos del puchero, y las liebres con arroz

Una gallina llega candela, cucurruito se me quedó

Y como me supo a poco pue' yo me hago un jeló

Y como me supo a poco po' me hago un malichón.