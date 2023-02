El periodismo es la gran pasión de los hermanos Prat. Tres de los hijos de Joaquín Prat se dedican a esta profesión: Joaquín, Alejandra y Andrea han seguido los pasos de su padre en televisión. Alejandra, sin embargo, compagina sus apariciones en la pequeña pantalla con la práctica de un deporte que siempre ha amado y que, sin embargo, abandonó durante un largo tiempo: la hípica. Aunque estuvo años y años sin montar un caballo, la periodista lo retomó y ahora busca llegar a lo más alto de este deporte en la modalidad de doma clásica. ¿Su meta? Las Olimpiadas de París.

Talento, desde luego, no le falta. Alejandra Prat ya fue reconocida en el pasado por su habilidad. "Yo he sido campeona de España, la mejor clasificada de Europa, mi caballo fue olímpico...", recordaba ella en una entrevista a la revista ¡Hola! Sin embargo, lo dejó y estuvo ni más ni menos que 16 años sin montar siquiera a caballo, y es que la práctica del deporte sin el aliciente de la competición no le motivaba.