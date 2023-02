Desde luego, María Forqué siempre impresiona. Allá por donde va, ya sea la alfombra roja de los premios Forqué o en un homenaje a su madre, nunca pasa desapercibida. Todos quedan boquiabiertos con sus looks, sorprendentes y muy originales, y no es para menos: la hemos visto con un mono de látex ceñidísimo, con zapatos de tacón en forma de pene… y hasta posando en una bañera llena de fideos chinos. Para su último estilismo no ha necesitado mucho, solo cinta adhesiva. Con eso le sobra y le basta. El resultado es lo más rompedor que hemos visto en mucho tiempo.

Para este último look recupera además otro elemento con el que ya la hemos visto antes: unas gafas de sol oversized completamente negras, de cristales opacos, que cubren también su nariz, casi como si de un antifaz se tratara. Ya se las vimos en los premios Forqué, aunque, si en aquella ocasión optaba por conjuntarlas con un mono de látex y sandalias de altísima plataforma, esta vez ha preferido que sus gafas sean el broche de oro de un estilismo todavía más llamativo.