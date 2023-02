Inés Hernand es sinónimo de éxito, a la comunicadora no le puede ir mejor, sobre todo en el terreno profesional, donde cada vez es más conocida: acaba de presentar el Benidorm Fest, es colaboradora en el programa La Resistencia, continúa a la cabeza de Gen Playz, acumula más y más seguidores en redes sociales... La suya parece una vida de cuento, pero no siempre ha tenido tanta suerte. Hace unos meses la escuchábamos hablar en una entrevista de su dura infancia. Fue en el espacio Sin filtros del periodista David Andújar, una conversación en la que Inés Hernand se abrió en canal como nunca antes.

La presentadora no encaja en el estereotipo de hija única consentida, todo lo contrario. Hernand confesó a sus seguidores que su infancia había sido muy complicada. La recuerda como algo solitaria, a pesar de que contó con otras figuras, como su abuela o la persona que cuidaba de ella y de la casa. No fue a la guardería ni a preescolar, ya que no era obligatorio. Después la llegaron a cambiar hasta cuatro veces de colegio. "Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14", recordaba la comunicadora.

Una de las peores épocas era la Navidad: "Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. (...) Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone". Pero si hay algo que marcó un antes y un después en su relación fue la llamada de la directora del centro llamó a sus padres para contarles que habían pillado a su hija haciendo una felación a otro alumno. "Me reclamaban que no se lo hubiese contado antes, pero en verdad nunca hablábamos, no había comunicación", confesaba Inés Hernand.

¿Cómo es su relación con ellos? Actualmente, Inés Hernand ha cortado cualquier tipo de relación con sus padres, un paso que dio hace siete años. "Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho que me parecen absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas. Que tengan la suerte que se merecen, si en algún momento el camino nos vuelve a cruzar será para lo estrictamente necesario", asegura. Eso sí, les agradece que hayan respetado su decisión de cortar lazos y su silencio.

La nula y mala relación con sus padres le ha dejado a Inés Hernand varias secuelas traumáticas por las que ha tenido que recurrir a la terapia, lo que le ha ayudado a dejar de hablar desde la rabia: "Me afecta con una ristra de relaciones tóxicas a consecuencia de unas carencias afectivas. Acabas, al final, saliendo con la primera persona que te quiere, porque no te han querido".