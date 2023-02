"Será un film lleno de encanto y de sangre, habrá mucha sangre". Con esta frase promocionaba Alfred Hitchcock su película. Pyscho, traducida al español como Piscosis, fue el mayor éxito comercial del director. Está basada en la novela sobre un asesino en serie escrita por Robert Bloch, que a su vez se inspiró en la escabrosa historia real de Ed Gein, acusado de matar a varias mujeres para crear objetos macabros con partes de sus cuerpos y rendir culto a su madre, fallecida años antes. Hablamos de un clásico de Hollywood, una película atrevida que rompió moldes: entre otras cosas, el bueno de Alfred se atrevió a matar a la protagonista antes de la mitad de la película.

Pero esta película es mucho más, es una obra maestra por varios motivos. Nuestros compañeros de 'Días de cine' destacan que es "un retrato del lado oscuro del alma humana y que está rodada con precisión milimétrica". Pero también subliman la música de Bernard Herrmann y los créditos de Saul Bass, autor también de los storyboards de la escena de la ducha. "Es una de las más perfectas, e imitadas y homenajeadas de la historia del cine", añaden.

La casa del terror

La casa de los Bates tiene mucho protagonismo y se ha convertido también en un símbolo del terror, por eso miles de fans de Hitchcock y devotos de la película acuden cada día a verla en los estudios Universal de Los Ángeles. ¡Todos dicen que es escalofriante! Está inspirada en The house by the railroad, un cuadro que Edward Hopper pintó en 1925 y que ahora cuelga de las paredes del museo MoMA de Nueva York.

Anéctota: Esta es la primera pelícual en la que se ve un váter y forma parte de una escena. El director logró esquivar la censura alegando que era crucial para la trama del personaje de Marion.