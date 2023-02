ERC i la CUP deixen sola Borràs en el seu judici al TSJC

ERC i la CUP donen l'esquena a l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, en el judici que divendres l'asseurà en el banc dels acusats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Borràs està acusada per presumptament fraccionar 18 contractes per a encarregar projectes a dit a un amic sense haver de licitar-los quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

Aquest mateix dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha confirmat que cap membre de l'executiu català participarà dels actes de suport previs al judici i ha evitat fer més valoracions al respecte tot i la insistència de les preguntes dels periodistes sobre els motius. En tot cas, des de l'executiu català s'insisteix que espera que sigui "un judici just".

El Tribunal ha reservat la jornada del divendres per a les qüestions prèvies i el judici es reprendrà 10 dies després, el dilluns 20, per a continuar amb sessions seguides fins al dimecres 1 de març. El divendres al matí , Borràs arribarà al TSJC arribarà acompanyada dels representants de Junts, que ha convocat una concentració en el seu suport a partir de les 9.30 hores afirmant que la causa "és un cas de persecució política".

Mala praxi per ERC i la CUP

En canvi, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha avisat aquest dilluns que el partit no l'acompanyarà al judici argumentant que el seu cas "no té res a veure amb la repressió política" sinó amb presumpta mala praxi en la gestió de recursos públics, a diferència d'altres ocasions en les quals des de 2017 tots dos partits sí han protestat junts contra multitud de cites judicials relacionades amb el 1-O.

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha deixat clar que la formació anticapitalista tampoc assegurat que tampoc no acompanyaran Borràs en el seu judici al TSJC. En una entrevista al Cafè d'Idees de la 2 i Ràdio 4, ha advertit que "és un cas que, molt probablement, s'ha magnificat per ser qui és, però té un origen no vinculat a l'exercici de l'autodeterminació perquè està vinculat a unes suposades males pràctiques", ha destacat.