La vida de Alain Hernández ha cambiado desde hace una semana. El actor de Fuerza de paz está disfrutando de la llegada de su segundo hijo, a quien han decidido bautizar como Nuno. Los padres de la criatura están encantados con el pequeño, que nació en Barcelona el pasado martes 31 de enero. El intérprete le dedicó un mensaje muy emotivo a la madre de sus dos hijos, Mire Martín, el día de su nacimineto: "Gracias por ser la mujer más increíble y regalarme dos tesoros para siempre. Te quiero". Ahora junto a Trastu, su perro, forman una familia numerosa, pero, sobre todo, muy feliz.

Es habitual ver a Alain Hernández compartir algunos de los momentos más tiernos como padre en redes sociales. Le gusta estar activo y mostrar a sus más de cien mil seguidores cómo es su vida, tanto la profesional como la personal. En su último post ha publicado algunas fotos inéditas de Nuno para celebrar su primera semana de vida.

En las imágenes se ve al actor en el paritorio sujetando por primera vez en brazos a su segundo hijo o al pequeño durmiendo la siesta sobre su pecho. Milos, el primero, nació en agosto de 2019. Ahora es el hermano mayor y ejerce sus funciones cuidando de su hermano, tal y como vemos en las fotos.

"Una semana en el mundo, Nuno. Una semana entre nosotros. Qué suerte. Gracias, vida", escribe emocionado. También aprovecha para dar las gracias por toda slas muestras de cariño recibidas y también al equipo médico que les ha atendido durante todo el embarazo y el parto: "Al montón de mensajes bonitos de enhorabuena que nos dedicásteis tanto públicamente como en privado... No me da la vida de contestarlos todos, pero sentimos mucho amor alrededor. Gracias, doctor David Delgado, no podríamos haber encontrado un mejor ginecólogo, profesional, cercano, sensible, empático, simpático, amigo y, además, guapo... Gracias siempre. Y gracias al hospital Materno Infantil de Barcelona por todo el cariño y el bienestar desde el primer minuto".

Tiene 47 años y una sólida carrera como actor en cine, televisión y teatro. La serie Fuerza de paz ha sido uno de sus últimos trabajos que ha salido a la luz. Próximamente veremos la tercera temporada de La Caza. Guadiana, en la que da vida a uno de los personajes principales, Víctor Gamero.