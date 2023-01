Metges de Catalunya i el departament de Salut encaren amb optimisme la sisena reunió per evitar la vaga convocada per a finals d'aquesta setmana. Després de les bones sensacions a la sortida de la trobada de dilluns, les dues parts volen tancar els serrells pendents per aturar la nova tongada de mobilitzacions.

Entre els acords de la darrera trobada, hi ha el marc que garanteix l'encaix jurídic per negociar millores organitzatives i assistencials. Així ho han explicàven les dues parts a la sortida de la reunió de dilluns. El departament i el sindicat estan disposats a abordar a través de grups tècnics els problemes en les agendes dels facultatius i també en l'accessibilitat al sistema de salut, com les llistes d'espera.

Les agendes dels metges Entre els principals punts del dia de la reunió estan els grups de treball de caràcter tècnic que abordaran l'organització dels facultatius, és a dir, les conegudes com agendes dels metges, molt saturades, i també els problemes en l'accessibilitat tant a l'atenció primària com als hospitals.

Calendari de mobilitzacions Si les negociacions no arriben a bon port, els facultatius tornaran a la vaga una setmana després de les darreres mobilitzacions. El calendari previst inclou una vaga parcial als hospitals entre les 8h i les 11h i les 17h i les 20h en el torn de tarda. A l'atenció primària, les aturades seran de 11h a 14h i de 17h a 20h. Dijous 2 de febrer està prevista una nova concentració, en aquest cas, davant el Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS). Divendres es repetirien les aturades en el mateix horari de dimecres.