00:39

El sindicat i el departament de Salut miren de trobar un acord per evitar les mobilitzacions previstes per a finals de setmana

Sisena reunió entre el sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut per evitar la nova vaga sanitària prevista per als propers dies. Les sensacions són bones després d'haver trobat l'encaix legal per fer front a les reivindicacions del sector. Malgrat tot, encara no hi ha un acord definitiu per a desconvocar les mobilitzacions previstes per dimecres, dijous i divendres | Guillem Vives