El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic el veredicte de la 67a edició d'aquests guardons que lliura RNE a Catalunya. 'As bestas' ha estat escollida millor pel.lícula espanyola i 'Cinco Lobitos' millor òpera prima. Els actors Luis Zahera i Anna Castillo han estat reconeguts pels seus treballs interpretatius. Com a millor film estranger, el jurat ha votat la superproducció 'Top Gun: Maverick'.

Els Premis Sant Jordi de Cinematografia corona 'As Bestas' com a millor pel·lícula | Marta Orquín

'As Bestas', la gran favorita

És la favorita als Premis Goya i acaba de rebre el Feroz a millor pel.lícula dramàtica. 'As bestas', el thriller rural en clau de western de Rodrigo Sorogoyen continua el seu camí triomfal amb el Premi Sant Jordi de Cinematografia com a millor film espanyol i el de millor actor per un fantàstic Luis Zahera.

'Cinco lobitos', el film d'Alauda Ruiz de Azúa sobre la complexitat de la maternitat, les cures i els afectes familiars, s'ha endut el Sant Jordi a millor opera prima. El jurat també ha reconegut l'actriu catalana Anna Castillo pel seu paper d'una jove mare soltera amb unes relacions sentimentals tòxiques a 'Los girasoles silvestres', de Jaime Rosales.