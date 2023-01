Després de 12 anys treballant a un bufet d’advocats de Buenos Aires, Norman Vilalta ho va deixar tot per perseguir la seva passió: l’art del calçat. Amb 32 anys, es va instal·lar a Florència on va aprendre els secrets de l’ofici de la mà dels millors, incloent-hi el gran mestre sabater, Stefano Bemer. Juan Avellaneda, dissenyador de moda i presentador de ‘Fet a mà, ha anat al seu taller de Barcelona per descobrir els seus secrets.

El calçat més polivalent De tots els calçats, les sabates de pell són, probablement, el més versàtil. Des de dur-les amb un vestit en un esdeveniment formal o amb un pantaló i una samarreta per un dia casual són una elecció que mai desentona. “Una sabata es pot reparar cada vegada que vulguis. És supereficient.“ Aquest tipus de sabata pot ser una inversió important per a qualsevol armari, però amb una cura adequada les pots mantenir en bon estat durant anys. “Una sabata es pot reparar cada vegada que vulguis. És supereficient”, afirma Norman Vilalta. El sabater Norman Vilalta ensenya com fa les sabates a Juan Avellaneda | Fet a mà RTVE Catalunya Com cuidar les teves sabates per allargar-ne la vida al màxim? A continuació, et donem alguns consells per ajudar-te a cuidar-les:

1. Llustra les teves sabates abans de fer-les servir Un dels millors trucs per cuidar les sabates de pell és llustrar-les després de comprar-les i abans d'usar-les. Això ajudarà a mantenir-les en bon estat durant més temps.

2. Utilitza una barreja d'aigua i vinagre per treure les taques Per treure les taques, pots fer servir una barreja de 2/3 d'aigua i 1/3 de vinagre. Aplica la mescla suaument amb un drap i, retira-la amb un altre drap net i humit. Finalment, eixuga-les amb una tovallola.

3. Impermeabilitza les sabates amb oli de visó o cera Per protegir les sabates de pell contra l'aigua i la llum, és important impermeabilitzar-les amb oli de visó o cera especial per aquest calçat. També hi ha esprais protectors antibrutícia i antihumitat que proporcionen una protecció més forta.

4. Hidrata la pell de les sabates amb una crema especialitzada La pell es pot assecar amb el temps, per la qual cosa és important hidratar-la regularment. Pots utilitzar una crema hidratant especialitzada o si no n'hi ha una mica de vaselina.

5. Omple les sabates mullades amb paper de diari o una tovallola petita Si se’t mulla el calçat és important que les emplenis amb paper de diari o una tovallola petita per extreure’n la humitat. No les has de deixar a prop d'una font de calor, ja que la pell corre el risc d'esquerdar-se.