Sorpresa total con el testamento de Gina Lollobrigida. La prensa italiana ya ha aireado las últimas voluntades de la actriz, que murió el 16 de enero de 2023 con 95 años. El documento se redactó seis años antes, el 5 de enero de 2017 en Roma, en presencia de dos testigos. El albacea fue el abogado monegasco Bernard Bensa, encargado de liquidar su patrimonio y repartirlo entre sus herederos. La mitad es para su único hijo, Andrea Milko Skofic, y la otra mitad es para Andrea Piazzolla, el asistente y 'ahijado' de Gina Lollobrigida.

"Vinculo a Horacio Pagani y Andrea Piazzolla las obras de arte que he creado con el encargo de dar a conocer y valorizar mi actividad artística a través de la promoción y organización de exposiciones en las que estas obras se exhiban en los más prestigiosos museos del mundo. No deseo que estas obras sean vendidas, pero autorizo expresamente a los legatarios a reproducirlas mediante la realización de copias temporales o duraderas, en soportes materiales o digitales", dejó escrito la actriz, y también les confía el original del documental que rodó cuando entrevistó en exclusiva a Fidel Castro, autorizándoles a publicarlo.

Durante años atesoró una importante colección de joyas, sintiendo predilección por las esmeraldas. Pero con el paso del tiempo cambio de forma de pensar y decidió ayudar a los demás. En 2013 subató su joyero, en el que destacaban las joyas de Bulgari, las perlas de los Hasburgoe, el famoso broche d coral y diamantes, el primer collar de diamantes que se compró... Ella siempre dijo que no le habían regalado joyas, que todas las pagó ella. "Nadie nunca me regaló ni un anillo. Cada joya la compré yo", aseguraba. El precio de salida de sus joyas fue de 3,3 millones de euros y parte del dinero obtenido se dedicó a la investigación con células madre

El 16 de octubre de 1999 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y ese mismo año se lanzó a la política. Per o sus sueños de llegar al Parlamento Europeo se esfumaron: no logró ninguno de los 87 asientos asignados a Italia. Luego trabajo para algunas firmas de belleza y de moda, y en 1997 se retiró definitivamente, aunque se dejaba ver en eventos de lujo, como los desfiles de su amigo Giorgio Armani y eventos de caracter benéfico.

Milgo Skofic, su único heredero

Gina no siempre se llevó bien con su heredero, su hijo Andrea Milko Skofic, y durante años estuvieron peleados por la fortuna de la artista. En 2014 Milko y su hijo Dimitri, nieto también de Lollobrigida, intentaron incapacitarla para que no tuviera el control de su dinero, según ellos, con el único objetivo de proteger su patrimonio. Por aquel entonces, el juez desestimó su petición, ya que no vió indicios de que la salud mental de la actriz italiana estuviera afectada.

Lo volvió a intentar años después. En 2019 consiguió que la justicia italiana le asignara un tutor para que administrara su fortuna. Su hijo y su nieto denunciaron a Andrea Piazzolla, el que fuera el asistente de Gina Lollobrigida y su mayor aliado, a quien acusaban de malgastar su dinero. En 2020 un juez autorizó a su gestor para poner bajo custodia en un almacén todo tipo de bienes y objetos de valor pertenecientes a la actriz. Todo eso pasó factura a su relación madre e hijo, que nunca volvió a ser la misma. Gina Lollobrigida nunca se lo perdonó. Ahora todos están pendientes de Javier Rigau, su exmarido, pues quizá la actriz se acordó también de él.