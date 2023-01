Pompeu Fabra guanyà la càtedra de química de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, es casà amb la seva dona a Sant Vicenç de Sarrià i s'establí a la ciutat basca. En mig de fórmules, laboratoris i pissarres, lluny de Catalunya, mai no deixà de dedicar-se a la filologia. L'any 1906 va ser al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, organitzat per iniciativa d’Antoni Maria Alcover, i hi va presentar 'Qüestions d'ortografia catalana'.

Antoni Maria Alcover organitzà i dirigí l'any 1906, a Barcelona, el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, orientat a redactar la gramàtica rtve

Coneixedor tant de la parla dels catalans com de les publicacions escrites, publicava les seves conclusions a la revista L'Avenç, on escrivia des del 1889. Indicava com escriure la lletra h, com pronunciar la ela palatal i la r muda, com escriure els accents, la lletra ç i d'altres consideracions en un punt final anomenat 'Varia'. Escriu, textualment: 'Servirá de guia per a no confondre la b i la v l'etimologia llatina (Bofarull). Els nostres alumnes no saben el Ilatí (no es suposar una cosa impossible: l'immensa majoria de la gent no 'I saben): han d'anar a raure a un diccionari llatí. Més practic, més facil, més segur, fóra que consultessin un diccionari... català.'

Marià Villangómez, un dels impulsors a les Illes I si Fabra va ser qui encengué el llum que atià molts focs, foren molts els que maldaren per la pervivència i la regulació de la nostra llengua mar enllà. A les Illes Balears va tenir un paper fonamental el poeta nascut precisament el mateix any de la normativa: Marià Villangómez (Eivissa, 1913-2002). A més d'escriure la seva obra en català i de traduir els més grans poetes estrangers a la nostra llengua, va d'estendre el model de Francesc de Borja Moll. De la seva obra, el programa de literatura L'Odissea en destacà 'L'any en estampes', un text autobiogràfic que l'escriptor i poeta va publicar el 1956. Igualment, l'espai Crear i viure va dedicar un reportatge a l'eivissenc Marià Villangómez per donar-nos a conéixer una semblança de la seva vida.

A València, Les Normes de Castelló, amb Àngel Sánchez Gozalbo Les Normes de Castelló, l'orígen de les quals explica Àngel Sánchez Gozalbo (Castelló de la Plana, 1894-1987), són les que unifiquen l'ortografia de la variant valenciana. Es tracta de 34 regles aprovades el 1932 a Castelló i que seguien les indicacions dels escriptors valencians més destacats de la Renaixença com Teodor Llorente Olivares (1836-1911), poeta, escriptor i traductor, i les normes del 1913 de l'IEC. A Llorente Olivares també li dedicaren un capírol de la sèrie L'Odissea. Les noves normes també reberen el vistiplau d'institucions i personalitats del món cultural i polític del País Valencià. De seguida les aplicaren els intel·lectuals i també les revistes i els diaris que, amb l'arribada de la República i la defensa de les lleis i llibertats identitàries, augmentaren les vendes. Cada pas es vivia amb il·lusió a la Societat Castellonenca de Cultura, fundada el 1919 per Salvador Guinot, Ricard Carreras, Joan Carbó, Lluís Revest i el mateix Sànchez i Gozalbo.