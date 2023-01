Donde quiero estar. Quevedo ha sido claro ya solo con el título que ha escogido para su primer álbum. El canario que tocó la gloria de Youtube y Spotify este verano con su Music Sessions #52 con BZR, pretende mantener los pies en la tierra, en la suya, en Canarias. Abrumado por el éxito de la canción del verano, no quiere ser el chico del "Quédate" y pretende convertirse en uno de los grandes del reguetón. Demostrar que en España sabemos hacer este estilo de música urbana, y hacerlo bien. Pero desde su firme convicción de mantener su esencia y, por eso, parece que tiene trazada una ruta de trabajo inamovible y peculiar con la que, tal vez, el dinero no llegará tan rápido, pero que le permitirá mantenerse.

No pisa una televisión ni una radio

No le interesan los medios tradicionales. No suele conceder entrevistas ni a grandes periódicos, ni a cadenas de radio y no pasa por ningún plató de televisión de cadenas generalistas. ¿Para qué? Sabe que su público no está ahí y no tiene nada que ganar. Para rascar seguidores ya tiene Youtube y Twitch.

Así de las pocas veces que lo hemos visto a hablar ha sido en el micrófono del comunicador más actual, Ibai Llanos. "Este año ha sido bonito y difícil a la vez. Me estresa no tener una rutina. Me agobia no tener tiempo para mis amigos y mi familia. He tenido momentos muy chungos y he rechazado cosas por no estar en un buen momento mentalmente". Un dato más, tenía pánico a volar. En seis meses ha tenido que cambiar mucho y solo tiene 21 años.

Hoy sus seguidores analizan sus letras en las que se habla de sexo, de mal de amores y de vivencias personales. Sus 16 temas son una especie de terapia que retratan bien lo que está viviendo Quevedo: "No se me olvidan mis raíces y todos esos días felices donde no había luz, pero tampoco faltó nada. / A día de hoy presumo de mis cicatrices. / Ahora hay más dinero, pero menos tiempo. / Y el tiempo es oro, pero el dinero no lo es."

La producción no es barata. Todas las canciones tendrán su propio videoclip, algo que, hasta ahora, aquí, solo hacían Rosalía y C. Tangana: "Lo que trato de demostrar en este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar: en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta de nada”. De momento cumple. De Canarias no le mueve nadie y eso que vivir en Madrid haría mucho más fácil su carrera.

Está empeñado en que olvidemos "Quédate". Ya tiene un disco a examen, veremos los conciertos.