Yolanda Ramos: "Aprovechan mi sinceridad para pagarme menos"

Yolanda Ramos ha ofrecido una charla a corazón abierto en ‘Las Tres Puertas’, programa que presenta y dirige María Casado en La 2 y que la semana pasada estrenó su segunda temporada. Dado a la naturaleza del tipo de papeles en los que estamos acostumbrados a ver a la artista catalana, muchos se han sorprendido al ver a Ramos abordando temas como las dificultades de ser madre a partir de cierta edad o el estado emocional en el que se encuentra en estos momentos. Otro de los temas que ha tocado sin tapujos hace referencia a lo poco en serio que la toman los empresarios, quienes intentan pagarle de menos.

Eso sí, tampoco ha querido echarse flores de forma rotunda ya que “tampoco soy una santa”. De hecho, no ha tenido problemas en admitir que, cuando ha tenido que criticar a alguien que se ha portado mal con ella, lo ha hecho, aunque ha esperado a ver si había más personas que hubiesen tenido la misma experiencia que ella. “Hablar mal de alguien, siempre lo digo cuando sé que detrás hay muchas víctimas, es una cosa justa. Esto lo hago porque si no decimos cosas, ¿qué nos queda? ¿Para que vengo a esta entrevista, para hacerme la chula?”, ha comentado.

La conversación ha seguido por otros derroteros pero ha vuelto a recalar en esta problemática que la actriz vive: “Yo creo que es por mi carácter, que los otros no se lo creen”. María Casado, con cierta incredulidad provocada por la sorpresa, ha insistido preguntando “¿Qué no te toman en serio?” , a lo que Yolanda a respondido “ creo que sí, por mi sinceridad y mi humildad. Creo que a una serie de personas les gusta que te hagas la chula, que adornes mucho tu trabajo y yo soy incapaz de engañar”.

La problemática para ser madre

Otro de los aspectos de los que ha hablado con indignación ha sido sobre la maternidad, algo que en su caso le costó conseguir. “Era más mayor, ya no tenía tantas posibilidades, que es lo que nos está pasando a la mayoría de mujeres que queremos ser madres. Cuando eres fértil no tienes trabajo, no tienes nada, es un tema peliagudo…” explica para luego hacer referencia a los tratamientos de fertilidad que “si tienes menos de 40 te ayuda la seguridad social pero si tienes más vale mucho ser madre”, refiriéndose al desembolso económico.

“A la edad de ser madre no tienes trabajo, no tiene trabajo tu compañero o lo que sea, no has acabado casi de estudiar porque tienes que trabajar para acabar los estudios”, se queja. Yolanda Ramos ha experimentado en sus carnes lo difícil que es concebir a una determinada edad. A sus 54 años, y tras muchos intentos frustrados, es madre de su única hija, Charlotte, de nueve años.