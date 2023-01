Creieu que és possible que una cançó en català representi Espanya a Eurovisió? La banda Siderland està a prop d'aconseguir-ho. Amb el tema 'Que esclati tot!', el grup format per Uri Plana, Albert Sort i Andreu Manyés és un dels quatre candidats catalans que participaran al Benidorm Fest 2023.

Els membres de la banda han explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que en cap moment van dubtar que la cançó havia de ser en català: "Nosaltres sempre hem fet música en català i si anàvem a fer una cosa així no anàvem a canviar el que som o el que fem. És com estem més còmodes i no hi havia una altra opció, sense dubte".

Tot i que han reconegut que, algunes vegades, els costa posar-se d'acord, en aquest cas va ser ben diferent: "Va ser una cançó amb la qual ens vam posar d'acord molt ràpidament els tres. (...) Vam fer un tema amb molta energia, amb molta força que ens permetés fer una posada en escena potent i fer ballar a la gent".

“Sempre diem que totes les coses importants a la vida, les bones i les dolentes, passen de nit“

Siderland es defineix com una banda de pop-nocturn, un concepte diferent que Uri Plana, vocalista del grup, ha explicat a Tània Sarrias: "La nit és l'escenari perfecte per escriure cançons, per explicar aquestes històries. Sempre ens ha servit com a vehicle conductor de les nostres cançons".

Segon intent de participar al Benidorm Fest L'any passat, el grup català va estar a punt d'arribar al Benidorm Fest, però no ho va aconseguir. Tot i això, van ser els primers suplents. "Ho vam pair sense saber-ho. Vam veure el festival, ens va encantar, vam veure'l junts. (...) La setmana següent ens vam assabentar que havíem estat suplents i vam pensar: uau, això ho podríem haver fet nosaltres. “Això et dona forces per tornar-te a presentar aquest any i fer una cançó preparada pel festival“