Alguna vegada has sentit que, quan has tingut èxit, ha sigut gràcies a l’atzar i no al teu talent o esforç? Aquesta sensació té un nom i és més freqüent del que penses: és la síndrome de l’impostor.

Segons la psicòloga Emma Ribas, aquest fenomen psicològic el pateixen persones autoexigents i perfeccionistes, que consideren que no estan a l’altura i que acaben tenint la sensació de ser un frau. La por de ser descoberts o que ens facin fora de la feina per no ser prou vàlids són símptomes habituals de qui ho pateix.

Tot i que tendim a atribuir la síndrome de l'impostor en entorns laborals, es pot manifestar en més àrees de la teva vida: en les relacions de parella (“em deixarà perquè no soc suficient per a ell/la”), familiars (“no soc bona mare, no soc el fill que esperaven tenir”) o sexuals (“no estic a l’altura”).

“Sempre tenia la sensació que no era suficient“

Mercè Brey, mentora experta en Diversitat i Lideratge, explica la seva experiència amb la síndrome de l’impostor: "Ho vaig sentir ja des de la universitat. He treballat tota la vida en el món de la banca, un món majoritàriament d’homes. Recordo fer molts esforços per estar a l’altura dels estàndards, però per molt que m’esforcés, sempre tenia la sensació que no era suficient."



Quan la Mercè va descobrir aquesta síndrome, s’hi va veure reflectida immediatament. La seva experiència personal va canviar la seva vida laboral i la va dirigir al mentoring: “comparteixo la meva vivència i poso la meva experiència professional a disposició de l’altra persona”.

La Mercè dona eines per superar la síndrome de l'impostor a 'Mapes mentals'. RTVE Catalunya

Tipus de síndrome de l’impostor L'experta Mercè Brey assenyala cinc tipus de perfils de persones que poden patir la síndrome de l'impostor: El perfeccionista: tot i fer bé la gran majoria de coses que fa, s’encalla i s’obsessiona amb aquelles que no pot fer. L’expert: sent una necessitat insaciable de formació i de títols que validin els seus coneixements. L’individualista: demanar ajuda li sembla un fracàs, una evidència de la seva incapacitat per resoldre els problemes i un signe de feblesa. El geni: si no pot fer a la primera allò que es proposa, ja no val la pena. Haver-se d’esforçar i que no surti de forma natural demostra la seva falta de capacitats. El superhome / la superdona: han de fer bé tot d’arribar a tots els aspectes de la seva vida: “Si fallo en un, estic fallant en tot”.