Mapes mentals - Què és la síndrome de l'impostor?

A 'Mapes mentals' la psicòloga Emma Ribas dona resposta a la pregunta: "Què és la síndrome de l’impostor?". Aquesta problemàtica va lligada directament amb l’autoestima i la pateixen persones que dins seu tenen una distorsió i no creuen en elles mateixes. Ribas també explica com pot afectar en tots els àmbits de la vida: en la maternitat, per exemple, passa sovint.