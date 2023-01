Bárbara Lennie ya es mamá, dio a luz a luz a finales del año pasado, después de un embarazo de lo más discreto. Conocimos la feliz noticia de la mano de la revista Vogue. La actriz protagonizó un reportaje hablando sobre su futura maternidad. Junto a la entrevista, sus primeras fotos presumiendo de tripita. "Estoy muy feliz. Es un embarazo deseado, no una sorpresa que ha caído así sin esperarla", aseguró entonces. Esta es su primera hija en común con Diego Postigo, su actual marido y expareja de Bimba Bosé. Él ya tenía experiencia en ámbito de la paternidad, un terreno que Bárbara Lennie está empezando a descubrir y parece que le está encantando.

La actriz acaba de publicar en sus redes sociales la primera imagen junto a su bebé, la más tierna de todo su perfil de Instagram. Ella aparece tumbada, al natural, besando el pie de su hija. "El año del descubrimiento mágico", escribe. "Qué felicidad, Barbi", le comenta Rossy de Palma. "Felicidades, disfruta de cada momento", le aconseja Pablo Rivero. Todos felicitan a la actriz y le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida: Ana Polvorosa, Macarena García, María Valverde, Aron Piper...

En la misma publicación, Bárbara Lennie cita al artista Louise Bourgeois: "He estado en el infierno y he vuelto. Y déjame decirte que era maravilloso". Ya habíamos visto pasear a la pareja junto al nuevo miembro de la familia por las calles de Madrid, pero Lennie todavía no se la había presentado a sus seguidores. Ahora la actriz comparte también una imagen de su primer paseo como madre e hija y reconoce que no todo ha sido tan maravilloso. Parece que Bárbara no tuvo descanso durante los primeros días, que fueron algo complicados.

Historia de Instagram de Bárbara Lennie INSTAGRAM

Ahora el bebé, del que todavía no conocemos el nombre, es el nuevo integrante de la familia que la actriz ya formaba con Diego Postigo y sus dos hijas, las que tuvo fruto de su anterior relación con Bimba Bosé: Dora y June, con quienes Bárbara Lennie se lleva de maravilla. La protagonista de la película Los renglones torcidos de Dios logró crear un gran vínculo con ellas desde el principio hasta hoy. "No me parece nada sencillo poder armar una familia donde tú estés feliz. Me apetecía, me ha costado y creo que es un gran deseo cumplido", aseguró en su entrevista para Vogue.

La historia de amor de Bárbara Lennie y Diego Postigo empezó a finales de 2016, tres años después de su divorcio. Su noviazgo no se hizo oficial hasta meses después.