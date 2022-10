Eran una de las parejas más consolidadas del panorama nacional después de más de ocho años de relación, pero parece que el amor se les ha acabado. Según la revista Semana, Leiva y Macarena García han roto. Una historia de amor que la actriz lleva tatuada en su piel y el cantante tiene grabada a fuego en su repertorio. El Leiva más enamorado que nunca se inspiró en su chica para componer algunas de sus canciones más conocidas. Su disco Monstruos, publicado en 2016, llevaba una escueta pero miuy significativa dedicatoria que se podía leer en el interior de la caja: "A Maca".

"El disco más bonito que he escuchado", aseguraba Macarena García, su fuente de inspiración para muchas de sus canciones. En "Costa de Oaxaca", tema que forma parte del album Nuclear, Leiva le hace un pequeño guiño a la actriz.

Si algún día me pierdo

Búscame en Mazunte

Costa de Oaxaca

No me sufras, Maquita

Te llevo clavadita en el alma

Así dice la canción, que no será la única del disco que va dedicada a Macarena, pero sí la única que la nombra directamente. "Maquita", un guiño en forma de diminutivo cariñoso. Cuando creíamos que no estaban juntos después de haber hecho un parón en su relación en 2017, Leiva acudió acompañado a la gala de los Premios Goya al año siguiente acompañado de la actriz. Tuvo la oportunidad de subir al escenario tras ganar en la categoría de Mejor Canción Original por "La llamada". En su discurso, le dedicó el permio a su "compañera del camino, Maca García, que te quiero un montón".