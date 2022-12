Como diría Mecano: "En la Puerta del Sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra, están". Un año más se va y otro viene. 2022 se ha pasado volando y ya queda muy poquito para que repitamos el momento de tomar las 12 uvas junto a nuestros seres queridos para pedir buenos deseos con propósitos de Año Nuevo incluidos. Y es que como cantaba Ana Torroja: "Entre gritos y pitos, lo españolitos hacemos por una vez, algo a la vez". ¿Estás preparado para dar la bienvenida al año 2023? En RTVE te acompañaremos con nuestra clásica y mítica retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol con Ana Obregón y Los Morancos, a partir de las 23:40 horas en La 1. Mientras, te contamos las curiosidades que no sabías de este evento.

11. Ricardo Gómez, el más joven en las campanadas

¿Y qué decís del presentador más joven?. Pues él, Ricardo Gómez, Carlitos de Cuéntame cómo pasó, se asomó al balcón con Ramón García y Paloma Lago. Sus deseos para el año nuevo fueron un compendio de sabiduría: "que haya paz, que no haya guerras, que no maten a nadie, que los Reyes Magos nos traigan muchos regalos a todo el mundo, que no falte comida y que queden muchas vacaciones". Tres personas para despedir el año, una combinación que se repitió años más tarde con y Anne Igartiburu, que estaba embarazada en ese momento.