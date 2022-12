¿Vas a salir en Nochevieja? La presentadora de ‘Cachitos de Hierro y Cromo’, Virginia Díaz, te propone un plan mejor: la gala "Ya no hay nostalgia como la de antes", inspirada en la música de los 80, antes de las campanadas y después de las uvas, el “archivazo” con tres horas de los mejores rótulos. ¿Qué mejor plan que este? La líder del cotarro te espera este sábado a las 22:35 h en La 2 y en RTVE Play.

Si todavía no estás convencido, espera a conocer quién acompañará a Virginia en el especial. Como visita sorpresa, un fan de los 80 y, por consecuencia, de Cachitos: ¡Jordi Évole! El presentador parece no tener suficiente con copar las audiencias en la tele generalista que encima quiere hacerse un hueco en La 2... ¿Será como presentador o guionista? Pues no, ¡como músico! Tocará con su grupo de amigos de Sant Boi de Llobregat, ‘Los niños Jesús’ que se atreverán a perpetrar una versión en clave rock de todo un clásico de nuestra música popular. ¿Qué tema será?

Jordi Évole en la gala de Cachitos Nochevieja RTVE

Además, esta gala nostálgica, que recordará a los cachiteros y cachiteras la década en la que los calentadores y las hombreras estaban de moda, contará con artistas como Javier Gurruchaga, Christina Rosenvinge, Pablo Carbonell y Pepe Begines. El grupo Varry Brava podrá colofón a un programa lleno de música y buen rollo, porque el año hay que entrarlo con buena energía o mal vamos…

Virginia Díaz con el grupo Varry Brava RTVE