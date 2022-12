La Navidad sigue siendo la época perfecta para dejarse llevar por una buena comedia romántica. No importa si el amor ha llamado a tu puerta o no, siempre se puede recurrir a la magia del cine. Divertidas, trágicas, animadas, clásicas o muy modernas. Las películas de amor y romances pueden servir para volver a creer en el amor o como revulsivo contra él; como terapia o como puro entretenimiento. No importa, es cine y es uno de los mejores planes sea cual sea la fecha señalada en el calendario.

En RTVE Play hemos seleccionado las mejores películas de amor, desamor y más allá del amor de nuestro catálogo de cine gratis y online.

1. Amor en su punto (2014) Reparto: Leonor Watling, Richard Coyle El amor en su punto (2013) Gorritos de invierno, arrumacos, una historia de amor deliciosa y buena gastronomía. Todos los ingredientes de una buena comedia romántica navideña están aquí. Oliver Byrne, periodista gastronómico de éxito, nunca supera los 6 meses en sus relaciones. Un día se lanza desnudo a la calle a por la ropa que su último ligue acaba de arrojar por la ventana y conoce a Bibiana, una concienciada española que pretende llevar la ropa encontrada al punto de reciclaje. Ver aquí. Disponible hasta 8 de noviembre de 2025.

2. Sin fin (2018) Reparto: María Leon, Javier Rey María León y Javier Rey protagonizan 'Sin fin' ¿Es el amor una historia de ciencia ficción? Esta es la historia de Javier, un hombre que decide viajar en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el día en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar. Nominada a Mejor dirección novel en los Premios Goya, a Mejor actor (Javier Rey) en los Premios Feroz y a Mejor actor (Javier Rey) en el Festival de Málaga. Ver aquí.

2. La vida de Adèle (2013) Reparto: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux La vida de Adèle (2013) En su momento rompió esquemas, sedujo a los espectadores (a todos y todas) y conquistó todos los festivales de cine. Una película sobre el amor universal y sus consecuencias en la juventud. La cinta francesa cuenta la historia de la joven Adele, a sus 15 años no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean… Ver aquí.

3. Barcelona, noche de invierno (2015) Reparto: Alberto San Juan, Miki Esparbé, Asunción Balaguer, Vicky Luengo, Berto Romero Barcelona, noche de invierno (2015) Comedia, drama y espontaneidad. Un absoluto triunfo del amor y de las actuaciones que hay en ella, empezando por Miki Esparbé. Dirigida por Dani de la Orden, la cinta continua la secuela de Barcelona, noche de verano y vuelve a situar en la ciudad condal, esta vez a principios de enero para contarnos varias historias de amor que se entrecruzan. Nuestro, nada desdeñable, Love Actually a la española. Ver aquí.

4. Los miércoles no existen (2015) Reparto: Inma Cuesta, Eduardo Noriega, Alexandra Jiménez, Gorka Otxoa Los miércoles no existen (2015) Patricia sale con César, pero él no ha podido olvidar a Mara, su novia de toda la vida, que le dejó justo después de pedirle que se casara con él. Hace ya unos meses de esto, pero aún no se ha recuperado. Dirigida por Peris Romano, una comedia romántica con un excepcional reparto que disfrutaras entre carcajadas. Ver aquí.

5. Por un puñado de besos (2014) Reparto: Ana de Armas, Martiño Rivas Ana de Armas protagoniza 'Por un puñado de besos', en RTVE Play Sol y Dani han quedado para su primera cita, pero su conversación no es la normal. Tiempo atrás, los sueños de Sol, se quebraron trágicamente, a pesar de lo cual siguió pensando que el amor era para ella una necesidad; por eso, emprendió la búsqueda de un alma gemela con quien compartir todo. El problema es que Dani esconde un secreto que puede acabar con las ilusiones de Sol. Ver aquí. Disponible hasta 15 de diciembre de 2025.

6. El perro del hortelano (1996) Reparto: Emma Suárez, Carmelo Gómez 'El perro del hortelano' (1996), de Pilar Miró ¿Hay algo mejor que una historia de amor en verso? En su momento a muchos les pareció una locura, pero esta película de Pilar Miró fue todo un éxito de crítica y público. Un inesperado taquillazo. Diana (Emma Suárez), condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de Teodoro (Carmelo Gómez), su secretario, pero comprueba que este ya está comprometido con la dama Marcela (Ana Duato). Movida por los celos y la envidia, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados. Ver ahora. Disponible hasta el 13 de octubre de 2023.