Cristina Reyes y Jorge Puras han protagonizado una de las bodas más elegantes del año, en la víspera de Navidad. Ella es una de las estilistas más reconocidas de nuestro país y él es un hombre de negocios, conocido por ser el hijo del piloto de rally Chus Puras bicampeón mundial. Han celebrado su matrimonio rodeados de familiares y amigos que destacan entre la jet set española. Aristócratas, cantantes, modelos, deportistas y diseñadores. Un total de 150 invitados que no han querido perderse el último bodorrio del año. "Gracias, gracias y gracias a todos los que han sido participes de el día mas importante de mi vida", escribe Cristina Reyes en su última publicación en redes sociales.

Cristina Reyes

Cristina Reyes se define como una freelance Fashion Stylist & fashion consultant. Toda una experta en moda que ha firmado los estilismos de Isabel Preysler, Tamara Falcó o Margarita Vargas entre muchas otras celebrities. Todas ellas han acudido a la boda, para no perderse uno de los días más importantes de su amiga y estilista.

Se ha casado en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, en la urbanización La Florida de Madrid. Según la revista HOLA, la ermita tenía una decoración muy navideña y la novia caminó hacia el altar acompañada por su padre mientras sonaba Arrival of the Queen of Sheba, de Haendel.